¡La pequeña Alaïa impacta con su espectacular cambio de look! La princesa de la casa se robó todas las miradas y sorprendió con nueva imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acerca San Valentín y con él la celebración de la amistad y el amor. Así que Adamari López y su hija Alaïa se escaparon juntas al estudio de Había una vez una foto para hacerse una nueva sesión. Los corazones y los colores rojizos y rosados predominaron en esta reunión frente a los flashes de madre e hija. Felices de posar juntas, ambas lucieron encantadas y enamoradas de todo lo bonito de la vida. La pequeña, además, sorprendió a todos al atreverse a dar un cambio en su look que recibió las mejores críticas de sus seguidores. Un toque muy distinto a lo que tiene acostumbrados a todos y que fue un acierto total. Alaïa Alaïa | Credit: IG/Alaïa ¿Qué se hizo la pequeña para que todos quedaran prendados con su imagen? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la ocasión, la hija de Toni Costa probó cómo le quedaría el flequillo, y el resultado fue espectacular. Alaïa se mostró emocionada y lo lució con mucho desparpajo. Un cambio de look que le valió un sinfín de piropos. Alaïa El nuevo look de Alaïa | Credit: IG/Había una vez una foto y Alaïa Alaïa Alaïa cambia de look | Credit: IG/Alaïa cambia de look y Había una vez una foto ¿Se ha cortado entonces la pequeña el flequillo? Por lo que se pudo ver en imágenes posteriores a esta, parece que no, pues volvió a lucir su melena larga y sin la pollina, como muchos también llaman a esta opción de cabello. Con flequillo o sin él, Alaïa se vio perfecta y como toda una modelo para esta sesión de fotos con su mami que pronto verá la luz.

