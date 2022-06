Adamari lleva a Alaïa a hacerse su primer facial y esto fue lo que pasó La pequeña se veía muy cómoda y contenta mientras recibía el tratamiento especial para su piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres seguidora de Adamari López, te habrás dado cuenta de que casi todos los lunes, la presentadora se va a Vali Spa, en Miami, para consentirse y hacerse los tratamientos más avanzados para el cuidado de la piel. Es gracias a ese cuidado que la presentadora puertorriqueña goza de un rostro envidiable. López siempre luce contenta y emocionada cuando está realizándose los tratamientos, pero su más reciente visita fue aún más especial. Resulta que la presentadora llegó al spa con una acompañante muy especial, su pequeña hija Alaïa. Lo más tierno es que la niña no solo fue como acompañante de su mamá, sino que también llegó a recibir un tratamiento facial. "Hoy es, lunes de consentimiento", dijo López en uno de los videos que subió a las historias de Instagram. "[Aquí] con mi querida Valentina y Alaïa se me adelantó, me agarró el puesto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña se veía muy emocionada y lista para recibir un tratamiento hecho especialmente para ella y con productos aptos para niños. "Aquí le vamos a hacer un tratamiento especial", dijo la experta. "Vamos a hidratarle su piel con -productos especiales para niños. Estamos tratando de que ella inicie una rutina facial, que poco a poco vaya sumando sus productos. Ahora la vamos a hidratar, a tonificar". Adamari y Alaia Credit: Instagram/Adamari López Adamari y alaia Credit: Instagram/Adamari López adamari y alaia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora también explicó que la pequeña tiene que usar una crema que le recetó su dermatólogo para mejorar una mancha que le está saliendo en la cara. adamari Credit: Instagram/Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Adamari López Eso sí, después de la niña, López también se sometió a un innovador tratamiento que incluía una hidratación profunda y la aplicación de unos hilos auto absorbentes que hacen un efecto lift, en especial en el área del cuello que es la parte que la que la presentadora se está enfocando más. "Ustedes saben que yo estoy trabajando mucho el cuello, que es el área dónde se ve más la edad", explicó la presentadora.

