6 imágenes que demuestran que Alaïa es la niña más fashion del mundo del espectáculo ¡Feliz cumpleaños Alaïa Costa López! Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde muy pequeños, los hijos de los famosos están en el ojo público, de hecho, crecen frente a las cámaras y los fanáticos de sus padres, se convierten en sus fanáticos. Son muchos a los que hemos visto dar sus primeros pasos, exponer sus talentos y realizar sus primeros trabajos ya sea como modelos de alguna marca, tal y como recientemente lo hizo Alexis Olympia Ohanian, la pequeña de 3 años de la tenista Serena Williams, o como actrices, como es el caso de Elisa Marie Soto, la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Ahora bien, tenemos que admitir que tenemos un cariño especial por una de las nuestras y no es para menos. Hablamos de Alaïa, la hermosa hija de Adamari López y Toni Costa, a quien hemos visto crecer y convertirse en toda una pequeña fashionista. Al igual que sus papás, la pequeña ama las cámaras y estamos casi seguros de que cuando crezca elegirá alguna carrera que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Por el momento disfrutamos de su increíble sonrisa, personalidad única, y por supuesto también de sus coquetos y divertidos atuendos, que incluyen románticos vestidos, accesorios muy llamativos y piezas superchic y modernas. Image zoom Credit: Instagram/Alaïa Image zoom Credit: Instagram/Alaïa Image zoom Credit: Instagram/Alaïa Hoy 5 marzo la pequeña cumple 6 años y además de felicitarla y mandarle abrazos virtuales, quisimos mostrar algunos de los atuendos que han convertido en una de las niñas mejor vestidas del mundo del espectáculo. ¿Qué te parecen sus looks? ¡Felicidades Alaïa!

