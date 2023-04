Alaïa una princesa angelical y radiante con sus vestidos de Primera Comunión ¡Exclusiva! Conoce todos los detalles de los soñados trajes confeccionados en España por Marita Rial con los que la pequeña hija de Adamari López y Toni Costa recibió su sacramento en este día memorable Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa Costa López lució como una auténtica princesa en el día de su Primera Comunión, una fecha soñada para todas las niñas por su simbolismo, compromiso y fantasía, en la cual un precioso traje es parte vital de la fecha como protagonista de memorables momentos. Tuvimos la ocasión de entrevistar en exclusiva a Mar Segovia la creadora de este exquisito traje de la ceremonia y de todos los modelos que Alaïa lució en su gran día, para conocer esos detalles que nos hacen apreciar y valorar aún más su diseño, pues este se convertirá sin duda en un tesoro que la niña conservará para siempre. Así sucedió para la pequeña hija de Adamari López y Toni Costa, quien a sus ocho años recibió su sacramento con un maravilloso vestido de la firma Marita Rial confeccionado con amor y maestría por la diseñadora Mar Segovia y su gran equipo en Mérida, España. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto La aventura para lograr el tan anhelado vestido de Primera Comunión empezó meses atrás, pues para encontrarlo madre e hija viajaron hasta España. Acompañadas por la madre de Toni Costa, Carmen Lozano, acudieron a la firma de Marita Rial, donde Mar Segovia les ayudó elegir el traje de su vida y los accesorios acordes. La pequeña se probó allí varios diseños hasta encontrar el adecuado e incluso realizó posteriormente en el Hotel Biltmore de Miami una sesión de fotos con algunos de sus favoritos. Por supuesto esta semana pasada, Mar Segovia viajó desde España para estar presente en esta fecha memorable y apersonarse del proceso de vestuario y arreglo de Alaïa y de su mamá a quien también le hizo un simbólico vestido que complementó aquel de su hija, para mostrar una vez más la fuerza de su vínculo y su profundo amor. Aquí están todos los detalles e ingredientes mágicos plasmados puntada tras puntada en cada una de las creaciones: ¿Cómo te sientes de ver tu creación ya puesta en Alaïa luego de tanto trabajo y esmero? Estoy muy feliz pues he hecho un viaje de muchos kilómetros y de mucha emoción, pues aquí en Miami se culmina un proceso muy bonito que he vivido con Adamari y Alaïa que empezó con su visita en Mérida donde vieron la experiencia que nosotros ofrecemos a las niñas que desean lucir nuestros trajes para elegir su vestido de primera comunión soñado. Les brindamos un mundo de emociones a ellas y a sus familias pues se gozan cada minuto de su proceso con el vestido de primera comunión. Alaïa es una princesa y tiene innata la coquetería y gracia de su madre. Ya que ha tenido la fortuna de lucir trajes de diseñador desde muy pequeñita su primera comunión no podía ser la excepción. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto ¿Qué tal fue el proceso de elección y confección del traje? El ingrediente más importante de este traje es el cariño y la maestría con la que fue hecho. En él va plasmada la ilusión de todo el equipo creativo en un proceso fue muy bonito desde su elección. Ellas llegaron cargadas de ilusión y su reacción espontánea al verla ataviada con tanta elegancia surgió desde el corazón. Cuando una niña luce su traje de primera comunión empieza una nueva etapa en su vida y se despide de otra pues dice adiós a su infancia y lo hace con mucho sentimiento. Recibir este sacramento conlleva seriedad y madurez. Alaïa se probó muchos modelos y por eso la elección fue tan difícil, tanto así que Adamari tardó un buen tiempo en decidir cuál iba a ser definitivamente, pero finalmente llegó a la opción perfecta. El traje viene de la colección de la última temporada de Marita Rial llamada Le Bal du Palais pues está inspirada en los fastuosos bailes de los palacios reales a través de la historia y cada uno de los modelos rinde homenaje a las invitadas que asistirían a ese baile, todas mujeres relevantes del mundo en los siglos XVIII y XIX. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto El vestido de Alaïa se llama Mademoiselle du Chatelet y está elaborado en una batista bordada con incrustaciones de güipur y tul bordado, son tejidos impresionantes y por supuesto con confección ciento por ciento española, que incluye la labor de artesanía y diseño. Nos llevó unas dos semanas de arduo trabajo pues hay que posicionar o entolar un tejido con otro para con seguir el efecto especial del traje. Se requirieron cuatro personas para lograrlo. Llevó como complemento un velo de tul bordado que contrasta con su vestido y viene rematado con unas ondas de algodón preciosas. También lleva tocados florales y una coronita en cristal de roca hecha a modo de joya. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto ¿Qué otro modelo de tu colección Le Bal du Palais lució Alaïa durante su celebración? La chiquilla tuvo una especial sesión de fotos con diferentes vestidos de la colección Le Bal du Palais siendo otro muy especial aquel inspirado en Mademoiselle Rose Bertin quien fuera la costurera de María Antonieta de Francia en el siglo XVIII. Este es un traje muy vaporoso elaborado en tul bordado que lleva el tejido en relieve para que se destaque sobre el vestido y viene en diferentes capas. Estas dos caídas de tul le dan una sensación muy romántica y vaporosa. En los hombros también tiene un volante de tul bordado que va rematado con una tira de güipur. La espalda está enmarcada igualmente con tul bordado y se destaca el tono de la piel. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto Dentro de los accesorios más especiales que se ha puesto Alaïa está la "madroñera" o complemento español que llevaban en los siglos XVIII y XIX las mujeres goyescas pintadas por el artista en sus obras maestras. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto ¿Qué tal fue el proceso de vestir a madre e hija para esta inolvidable día de Primera Comunión? Me esmeré no sólo en la tarea de creación del traje, estuve muy pendiente del momento de vestir a la princesita Alaïa antes de la ceremonia para que cada detalle y cada complemento quedaran como debe ser, como ella expresamente deseaba. Al final la compostura que le das al vestido para que caiga de manera perfecta es muy importante para que el volumen que tenga sea el correcto, ni mucho, ni poco. También supervisé detalles de su arreglo, del velo y del cambio de tocado. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto Cuando pasó la ceremonia religiosa Alaïa se cambió por un vestido más corto para estar más cómoda y gozarse así su fiesta. Ese diseño también siguió la temática de la colección y la idea romántica de lo que Adamari pensó para la primera comunión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora sí cuéntanos del vestido especial de Adamari que complementó el de su princesita Alaïa El vestido de Alaïa hace unos picos de encaje hacia abajo mientras que el de su mamá lleva la parte de arriba entolada con los mismos encajes pero haciendo los picos hacia arriba. Juntas con sus trajes forman un rombo, y ese rombo es el símbolo de su unión tan única y especial. La madre le aporta la fuerza y la sabiduría, mientras que la chiquilla le aporta la juventud, las ganas de vivir y las nuevas emociones. Mi pretensión era que esa unidad que forjan las dos se viera reflejada en los vestidos y eso es lo que he conseguido en la forma de posicionar los encajes tanto en la una como en la otra. ¿Nos podrías brindar un consejo para cuidar de estos trajes tan especiales? Para que estas joyas pasen la prueba del tiempo recomiendo que se limpien siempre en tintorería, pero que nunca se planchen pues la plancha amarillea los tejidos. También aconsejo que se guarden y empaquen preferiblemente al vacío para que la humedad no afecte los tejidos. Al sacar las prendas del empaque solo basta darles un poco de vapor para que recuperen su aspecto y el volumen necesarios. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto Saber lo qué hay detrás de la confección un vestido es descubrir que su magia no solo está en sus fibras materiales sino en las fibras que vienen del alma y del corazón con la capacidad de hacer felices a quien lo lleva puesto y a sus seres queridos que gozan del momento. Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto El brillo único y especial de Alaïa y su sonrisa cálida, complementaron la magia de este memorable traje de Primera Comunión que la ha convertido de hoy en adelante en toda una musa para Mar Segovia y su marca Marita Rial. ¡Mil bendiciones princesa bonita en el día de tu Primera Comunión!

