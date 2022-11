¡Alaïa en taconazos! La pequeña desfiló con gran destreza estos zapatos de su mami La princesa de Adamari López y Toni Costa se subió a estos tacones y paseó como toda una dama demostrando que tiene mucha gracia y estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa es una todo terreno. Además de ser una buena estudiante y excelente deportista, es una niña generosa y amorosa con todo el mundo. Pero hay algo más de lo que ha mostrado tener una gran destreza: ¡el modelar! La pequeña luce como toda una maniquí cuando le toca hacer sesiones. Sabe cómo moverse, mirar a cámara y sonreír con todo el encanto. Y a todo eso, se acaba de sumar una nueva destreza. La princesa de la casa ha mostrado que sabe caminar a la perfección con unos zapatos de tacón. Y no unos cualquiera, sino unos de mujer adulta. Alaïa Alaïa | Credit: IG/Alaïa A través de las historias de Había una vez una foto, empresa encargada de hacerle las sesiones de fotos en las diferentes estaciones del año junto a sus papis, Adamari López y Toni Costa, Alaïa ha enseñado cómo mantiene el equilibro y camina sin miedo a caerse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La niña de los tacones", lee el pie de foto de este video de la pequeña caminando con todo el desparpajo que se necesita. Alaïa ¡Alaïa en tacones! | Credit: IG/Alaïa y Había una vez una foto Alaïa Alaïa | Credit: IG/Alaïa y Había una vez una foto La chiquitina, que se prepara para hacer la Primera Comunión el próximo año en un modelo espectacular, acaba de protagonizar junto a su mami su nueva sesión de fotos navideña. Unas imágenes en las que madre e hija lucen preciosas, felices y decididas a disfrutar de la magia de estas fiestas.

