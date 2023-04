El look del día - abril 19, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La reina Máxima con una original gabardina, Ana de Armas presumiendo pierna y Aislinn Derbez con la lencería a la vista, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Máxima Look del día Credit: Dutch Press/The Grosby Group La monarca de los Países Bajos se encuentra en Milán de visita oficial, donde lució un luminoso traje azul turquesa de pantalón estilo palazzo, un original trench con aberturas de Claes Iversen y accesorios dorados. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Look del día Credit: Taylor Hill/FilmMagic La actriz asistió al estreno de su nueva película Ghosted en Nueva York con este minivestido negro estilo blazer con solapas de cuero y botones dorados de Louis Vuitton, que combinó con saldalias minimalistas. 2 de 8 Ver Todo Aleyda Ortiz y Andrea Meza Look del día Credit: Instagram Las compañeras de En casa con Telemundo pusieron al color al estudio con sus atuendos de Odalys Marino. Ortiz con un ceñido vestido amarillo mostaza y Meza con un conjunto de falda ajustada turquesa y blusa en un degradado de colores rosados. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aislinn Derbez Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para presentar el show De viaje con los Derbez, Jamaica (Amazon Tv), la actriz posó con este pantalón negro con cinturilla elástica blanca de aire deportivo, con un brasier de encaje negro que se intuía bajo una blusa blanca de Mitsa Studio. Llamativos aretes y zapatos con hebilla joya completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Rosalía Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para salir a cenar con su amor por West Hollywood, la cantante combinó un pantalón de chándal con un corsé rojo, sandalias de tacón y un maquillaje en el que destacaron sus labios intensos. 5 de 8 Ver Todo Melissa Barrera Look del día Credit: Arturo Holmes/Getty Images En Nueva York, la actriz optó por este glamoroso conjunto de lentejuelas negro con pantalón recto y blusa con cinturón que completó con aretes neón y maquillaje intenso para la presentación de su película Carmen. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González Look del día Credit: Instagram Así de fabulosa vimos a la mexicana en el plató del Programa hoy, con un vestido satinado verde neón asimétrico, con una sola manga y sensuales aberturas que conjuntó con sandalias de flores metalizadas en el mismo tono. 7 de 8 Ver Todo Priyanka Chopra Look del día Credit: Hoda Davaine/Dave Benett/WireImage La actriz se vio regia de rojo con este vestido de hombros caídos, cuerpo estilo corsé y falda larga en el estreno mundial de la serie Citadel en Londres. Con la melena suelta, apostó por un labial rojo que complementaba su traje. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

