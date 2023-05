La prueba de que Aislinn Derbez se ha convertido en una de las mejor vestidas del mundo del espectáculo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Dave Benett/Getty Images for Eco-Age// Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images// Carlos Alvarez/WireImage La actriz nos ha deslumbrado con sus últimas apariciones en la alfombra roja y los glamorosos eventos a los que asiste. De la mano de la estilista Jessica Marmolejo, la también empresaria ha renovado su guardarropa que ahora incluye muchas prendas de segunda mano y firmas mexicanas, en busca de un estilo único más sostenible. Empezar galería Rojo sensual Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Dave Benett/Getty Images for Eco-Age Gran defensora de la naturaleza, como demuestra con su línea de productos sólidos para el cuidado del cabello y la piel Amai -con fórmulas limpias, vegana y sostenible-, fue invitada a la entrega de los Green Carpet Fashion Awards, un evento que premia a los que trabajan por un futuro sostenible en la industria de la moda. Allí la vimos con este vestido largo rojo transparente, con cuello redondo y manga larga estilo guante, adornado con pedrería brillante del mismo color, de la firma mexicana Iann Dey, una marca que promueve la producción local. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Brillo sofisticado Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Instagram La actriz ha expresado que trabaja con su estilista para mezclar prendas usadas con diseños mexicanos y piezas de súper lujo, y aunque algunos la critican, a ella le encanta. En la gala previa a la entrega de los Premios Platino 2023, portó un blazer satinado abierto combinado con un corsé, ambos de segunda mano, y una falda de malla transparente decorada con cristales de la diseñadora Mariandrée Gaitán. Como accesorios, zapatos de punta y aretes plateados de Tiffany & Co. 2 de 8 Ver Todo Derroche de glamour Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Carlos Alvarez/WireImage En los Premios Platino 2023, la también modelo se destacó con este vestido nude con cristales de Iann Dey con guantes de tul, una voluminosa cola rosada atada a la cintura con un lazo y un chal del mismo tejido., todo coronado por joyas Tiffany & Co. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aire deportivo Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para presentar el show De viaje con los Derbez, Jamaica (Amazon Tv), la actriz posó con este pantalón negro con cinturilla elástica blanca de inspiración deportiva, un brasier de encaje negro que se intuía bajo una blusa blanca de Mitsa Studio, una marca que interviene ropa descartada creando nuevas piezas, como esta camisa. Llamativos aretes y zapatos con hebilla joya completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Mezcla de tendencias Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Para recoger un galardón en México, la mamá de Kailani eligió este conjunto de falda tipo lápiz y romántica blusa en gasa estampada y transparente, que lució con un brasier color piel a la vista. 5 de 8 Ver Todo Cóctel explosivo Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Instagram La también productora del podcast La magia del caos visitó la exposición The Grey Zone de Dior en Los Ángeles ataviada con unos pantalones negros de corte recto, un body de encaje blanco de manga larga de segunda mano y un corsé del dúo de diseñadores mexicanos Iann Dey, además de zapatos y cartera Dior. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Espíritu festivo Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images Para asistir a la gala benéfica Starlite en Marbella el verano pasado, optó por este favorecedor enterizo de brillos oscuros con escote profundo y pantalones fluidos, con sandalias plateadas. 7 de 8 Ver Todo Inspiración oriental Aislinn Derbez mejor vestidas Credit: Shameem Shaheed/Getty Images for Global Citizen En noviembre de 2002 asistió como ponente a la Global Citizen Gala celebrada en los Emiratos Árabes Unidos, con este vestido verde esmeralda de escote profundo y largura asimétrica y bordados metalizados de aire oriental, que acompañó con una gargantilla de piedras y zapatos de punta con un lazo de pedrería. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

