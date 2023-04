Aislinn Derbez impacta con su look que mezcla alta costura y piezas de segunda mano en España La guapísima actriz demostró de nuevo que no necesita gastar una fortuna para lucir espectacular en una gala previa a los premios Platino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez, quien recientemente robó miradas con su atuendo reciclado en un evento de Dios en Los Ángeles, sigue rompiendo esquemas en la moda y esta vez causó sensación con un look de infarto que combinaba piezas de diseñador con de segunda mano de Buffalo Exchange. La actriz llegó a la gala previa a la entrega de los premios Platino en el parque temático Puy Du Fou en la ciudad española de Toledo con un sofisticado blazer corsé de mangas largas y de profundo escote de segunda mano que combinó con una falda de malla transparente que dejaba ver su ropa interior, creado por la diseñadora Mariandrée Gaitán. Para los zapatos, lució unos tacones de corte clásico puntiagudos con una hebilla de diamantes y unos aretes grandes y plateados tipo abanico de Tiffany. Aislinn Derbez Credit: Instagram / Aislinn Derbez En el pasado reciente, la también modelo mexicana ha hablado de las críticas que ha recibido por usar ropa usada y ha expresado que le encanta y no piensa cambiar su estilo de vestir. Aislinn Derbez Aislinn Derbez Left: Credit: Instagram / Aislinn Derbez Right: Credit: Instagram / Aislinn Derbez "Me encanta. Que me critiquen, claro. Creo que sí tenemos la idea de que, la moda para verte realmente bien tienes que gastar mucho dinero, tienes que comprar de diseñador y sí me encanta que con mi stylist tenemos esta nueva onda de ¿por qué no combinar la ropa de segunda mano, también con diseños mexicanos, con marcas de súper lujo?, me encantó eso", declaró frente a varios medios de comunicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de producciones como Noche de chicas y Con los años que me quedan, destacó que además de representar un ahorro, al optar por las tiendas que ofrecen artículos de segunda mano se pueden encontrar verdaderas joyas. La X edición de los Premios Platino que se celebrarán el próximo 22 de abril en Madrid y además de Derbez, se dieron cita estrellas como Geraldine Bazán, Celinés Toribio, Carolina Gaytán, Mane de la Parra, entre otros.

