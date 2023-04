Aislinn Derbez combina diseños de alta costura con piezas de segunda mano La actriz lució fabulosa con un elegante corsé de encaje creado por artistas mexicanos y accesorios de la lujosa marca Christian Dior. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Con el paso del tiempo, se han ido eliminando los mitos y prejuicios en torno a comprar ropa de segunda mano y famosas como la duquesa de Catalina de Cambridge, Eva Mendez y muchas más han admitido su amor por las piezas vintage. También Aislinn Derbez se une a esta lista. La actriz mexicana compartió una serie de videos y fotos en sus redes sociales en los que mostraba el espectacular look que llevó para una exposición inmersa de Christian Dior en Los Ángeles en el que combinó diseños de alta costura con piezas usadas. Derbez llegó al evento artístico The Grey Zone con un elegante outfit compuesto por unos pantalones negros de corte recto, un body de encaje blanco de manga larga cuello tortuga y un corsé del dúo de diseñadores mexicanos, Iann Dey. La también productora del podcast La magia del caos elevó su look con un peinado sofisticado y minimalista de pelo recogido y un maquillaje de tonos metálicos que resaltó el color verde de sus ojos. Sus zapatos de tacón en negro fueron de la referida marca francesa la cual inició una campaña que busca darle una oportunidad a los artículos de segunda mano. "Creo que ya es hora de romper con algunos paradigmas en la vida de la industria de la moda", escribió la estrella de televisión en sus historias de Instagram. Agregó en otra imagen: "Se puede combinar la moda de alta costura con ropa de segunda mano, sin dejar atrás las raíces mexicanas". Aislinn Derbez Aislinn Derbez Left: Credit: Instagram / Aislinn Derbez Right: Credit: Instagram / Aislinn Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que la hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel es una emprendedora que busca crear conciencia sobre el impacto medioambiental de la industria textil. Entre sus creaciones, tiene una marca que se llama Amai la cual, distribuye productos elaborados con materiales naturales, veganos y libres de crueldad animal.

