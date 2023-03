¡Wow! Aislinn Derbez se suma a la tendencia de las transparencias y deslumbra con un empoderador vestido La actriz mexicana estuvo en los Green Carpet Fashion Awards donde destacó con un traje rojo transparente decorado con pedrería brillante de la firma mexicana Iann Dey. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez es una apasionada de la moda y así lo demuestra en cada una de sus apariciones sobre la alfombra, donde siempre la vemos con vestidos elegantes y vanguardistas. La mexicana también ha demostrado su talento como diseñadora en sus colaboraciones con la marca de joyería Morena Corazón y la firma de ropa Merkabá. Y por supuesto es una defensora de la naturaleza con, entre otros proyectos, su línea de productos sólidos para el cuidado del cabello y la piel Amai, con fórmulas limpias, vegana y sostenible. Por eso no nos extrañó verla posar en la entrega de los Green Carpet Fashion Awards, celebrados la noche del jueves en Hollywood, California. Un evento que premia a los que trabajan por un futuro sostenible en la industria de la moda y que nos dejó una alfombra llena de modelos glamorosas y elegantes. Aislinn Derbez traje transparente Green Carpet Awards Credit: Instagram La actriz y empresaria sorprendió con un vestido largo rojo transparente, con cuello redondo y manga larga estilo guante, adornado con pedrería brillante del mismo color, de la firma mexicana Iann Dey, que eligió con ayuda de la estilista Jessica Marmolejo. El traje, que dejaba a la vista la ropa interior, nos permitió admirar la figura tonificada de Derbez, quien se mantiene en plena forma. Aislinn Derbez traje transparente Green Carpet Awards Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Aunque no es la primera vez que le hemos visto presumir su estilizada silueta, pues ha compartido imágenes en bikini e incluso desde la cama, aparentemente desnuda, sí nos impacto la sensualidad y el poder que emanaba su traje, y que la colocó entre la mejor vestidas de la noche. Con el cabello recogido y un gran mechón suelto a un lado del rostro, la mamá de Kailani llevó un luminoso maquillaje con énfasis en su mirada que destacó con sombras en tonos rosados. Completó su look con varios aretes y earcuffs dorados y sandalias de tiras metalizadas. Aislinn Derbez traje transparente Green Carpet Awards Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images En el evento destacaron otras celebridades del mundo de la moda como Tom Ford, Heidi Klum, Jerry Hall o Cate Blanchett. Aislinn Derbez traje transparente Green Carpet Awards La creadora de los premios Green Carpet Livia Firth, el diseñador Tom Ford y la actriz Cate Blanchett. | Credit: Dave Benett/Getty Images for Eco-Age SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este último año, la hija mayor de Eugenio Derbez, de 36 años ha sido ejemplo de madurez y superación, tanto por la relación que mantiene con el padre de su hija, Mauricio Ochmann, como por las vivencias que comparte con sus seguidores en su podcast, por ejemplo la dolorosa pérdida de un bebé que sufrió hace unos años.

