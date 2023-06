Aislinn Derbez deslumbra con sensuales recortes en la alfombra roja Así de guapa lució la actriz en el gran evento de relojes Omega en CDMX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez Credit: Entrefam/The Grosby Group Este verano, la tendencia de los recortes estará más vigente que nunca y Aislinn Derbez lo acaba de demostrar de una manera maravillosa. Anoche en la ciudad de México, la relojera suiza Omega celebró su nueva colección Aqua Terra con una cena llena de estrellas como Diego Boneta, Karla Souza y por supuesto Aislinn. La actriz y embajadora de la marca de relojes de lujo nos dejó boquiabiertas con la propuesta sensual que eligió con la ayuda de su estilista Jessica Marmolejo. La prenda asimétrica de la marca Marika Vera contó con un escote atrevido y mostró su abdomen tonificado con un recorte al costado. Aislinn Derbez Credit: Entrefam/The Grosby Group Completó el look con un guante negro a su mano izquiera, el cual fue la base perfecta para resaltar su propio reloj Omega. El maquillista Vicente Montoya también ayudó a resaltar su belleza con una base de aspecto natural y un delineado estilo cat eye. Aislinn Derbez Nino Aloisi, Karla Souza, Diego Boneta, Aislinn Derbez y Diego Calva en el evento de Omega. | Credit: Entrefam/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Aislinn marcó tendencia con su look único, no es primera vez que hemos visto a una celebridad con una pinta de recortes asimétricos. Hace solo una semana, Eva Longoria y Giselle Blondet impactaron en La mesa caliente con sus propuestas que también llevaban un detalle de recorte, lo cual nos indicó que la tendencia estará por todas partes durante esta temporada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aislinn Derbez deslumbra con sensuales recortes en la alfombra roja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.