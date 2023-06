Bikinazo de la semana: Águeda López calienta las redes sociales con este modelito Tienes que ver lo guapa que luce la esposa de Luis Fonsi durante sus vacaciones en las Exumas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque no ha comenzado el verano, las celebridades ya han comenzado sus viajes en algunos de los destinos más espectaculares del mundo para gozar del sol y la playa. Durante la temporada, recapitulamos los mejores cuerpazos del 2023 todas las semanas en nuestra nueva serie, el bikinazo de la semana. Esta semana, Águeda López fue de las estrellas que más deslumbró con las propuestas espectaculares que llevó en su equipaje a las Exumas de las islas Bahamas. Águeda López Credit: IG/Águeda López En su cuenta de instagram, la esposa de Luis Fonsi impactó con un bikini en un tono lila neón con lazos a cada lado se su esbelta figura. ​​"Un día más en el paraíso 💖🙏🏻", escribió junto a las imágenes. En las fotos, la vemos disfrutando de un paseo a bordo de un yate de lujo y hasta acercándose a un tiburón nodriza. Águeda López Credit: IG/Águeda López Por supuesto, sus seguidores le escribieron todo tipo de piropos en sus comentarios. "Eres hermosa" y "ese color te favorece mucho", contaron entre las observaciones de los admiradores de la modelo española. Águeda López Credit: IG/Águeda López SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN También vimos un comentario de una fan experta en bikinis que opina que el traje debe de ser confección de la conocida marca Luli Fama, amada por las estrellas gracias a sus propuestas muy sexys.

