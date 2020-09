Cuando aprendas el secreto azul del "agua solarizada" no dejarás de usarla Tomar agua en botellas azules es la nueva tendencia de bienestar y belleza. Kika Rocha nuestra Directora de Moda y Belleza te explica como prepararla y disfrutarla con la asesoría de una experta en la materia Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los #EspecialesconKika esta semana te traen una tendencia de bienestar y belleza que no puedes dejar de practicar en casa: tomar agua en botellas azules, comer en platos azules, incorporar el color azul en tu rutina de cuidado. ¿Pero qué hay detrás del agua solarizada?. Esta penúltima semana del verano te comparten una entrevista con la doctora Maribel Pedrozo quien desde Miami nos cuenta el secreto. Se trata del arte de la cromoterapia (disciplina que se ocupa de aplicar las propiedades de los colores de forma terapéutica) y el agua solarizada, es el remedio terapéutico que ha recibido la luz solar. Image zoom Cortesia Kika Rocha ¿Por qué azul? Según la técnica sanadora de Ho’Oponopono, a nivel espiritual el agua solar azul nos ayuda a limpiar memorias y purificar el cuerpo. La puedes tomar, usar en la preparación de alimentos, jugos, bañar todo tu cuerpo, usarla como tónico, lavar tu boca o regar tus plantas, entre otras. La doctora Maribel nos dice: “Cuando bebemos esta agua diciendo: “Lo siento. Por favor perdóname. Gracias. Te amo”, estamos limpiando y borrando todo lo tóxico”, explica. Los estudios clínicos, dicen lo siguiente: sirve para calmar los nervios, la ansiedad, taquicardia, palpitaciones, limpiar heridas, tratar el insomnio, es antiséptica, bactericida, se usa para infecciones, bajar de peso, asma y celulitis, entre otras. ¿Cómo preparar el agua solarizada? La doctora Maribel nos explica: “La botella o jarra que escojas debe ser de cristal azul, con tapa no metálica (de porcelana u otro material, pero no metal). La llenas de agua natural y la colocas al sol por 1 a 2 horas. Esto permite que la energía del sol y del calor se fusionen con el agua. Si no consigues una jarra o botella azul, puedes usar una transparente y forrarla con papel celofán azul. Después de solarizada el agua puedes guardarla, tomarla o usarla a tu gusto. Si crees en el poder de la cromaterapia anímate a ensayarla.Muchas personas notan cómo su nivel de energía aumenta, logran bajar de peso, comen más saludable, mejora su estado de ánimo, su actitud y los hábitos del sueño. El último consejo de la doctora Maribel es poner el agua que se va a consumir al sol cada 24 horas. Atrévete a probar la magia azul!

