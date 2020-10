Close

Lleva uno de estos sombreros y te verás superchic durante los meses de frío Lo mejor de todo es que encontramos piezas a precios muy asequibles Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas empieza el otoño y ya son muchas las tendencias que se están viendo para la temporada. Abrigos a cuadros, mangas abullonadas (hace rato que son tendencia) y botas estilo slouchy, son solo algunas de esas tendencias y si te consideras una fashionista, no puedes dejar de lucirlas. Pero, si realmente quieres ser la más chic, necesitas un sombrero de lana, poliéster o algodón, un accesorio que resalta hasta el look más sencillo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo bueno es que puedes encontrar este tipo de sombreros a precios bastante asequibles y que además los puedes usar tanto durante los meses de otoño, al igual que durante el invierno. Tanto celebridades como influencers los han convertido en su mejor accesorio, así es que tienes bastantes puntos de referencia para que sepas cómo usarlo. Al igual que ellas tú también puedes llevarlo y lucir chic y muy a la vanguardia. Lo que lo hace versátil es que lo puedes usar con ropa supercasual, como jeans, botas y una camiseta, al igual que con prendas más elegantes como una falda de cuero y una elegante blusa. Es realidad es lo único necesitas comprar hacerle un update a tu clóset. Image zoom Cortesía Fedora en rojo vino, de Gap. $49.95. Gap.com. Image zoom Cortesía Jackson Light Brown Wool Fedora Hat, de Lulus. $68. Lulus.com. Image zoom Cortesía Sombrero Forest Rancher, de Lack of Color. $129. Bohemianmama.com. Image zoom Cortesía Felt Lila Fedora Hat, de WYETH. $79. Madwell.com. Image zoom Cortesía So Many Words Tan Fedora Hat, de Lulus. $24. Lulus.com. Image zoom Cortesía The Melodic Fedora, de Lack of Colors. $129. Lackofcolor.com. Lo mejor de todo es que las tiendas están abarrotadas con estos coquetos sombreros, así que no será difícil encontrar el que más te guste. Pero para hacerte la búsqueda más fácil, aquí tenemos algunas opciones.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lleva uno de estos sombreros y te verás superchic durante los meses de frío

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.