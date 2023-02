AgeJET: Este tratamiento puede eliminar tus manchas y cicatrices para siempre El Dr. Campos nos explica cómo esta técnica con plasma de nitrógeno puede rejuvenecer la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanto en las plantas como en los seres humanos, el nitrógeno se usa para producir aminoácidos, que producen las proteínas que construyen las células, y es uno de los componentes básicos del ADN. Ese poder regenerativo es usado por el AgeJET, una técnica de rejuvenecimiento que mejora drásticamente la apariencia de la piel independientemente de la edad. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que necesitas saber. belleza y bienestar, piel Credit: Getty Images ¿En qué consiste? AgeJET es uno de los tratamientos no ablativos más efectivos en la actualidad para rejuvenecer y reafirmar la piel. Trata simultáneamente toda la estructura de su piel; desde arrugas, elasticidad, cicatrices hasta la pigmentación y mucho más. El plasma de AgeJET se genera a partir de gas nitrógeno de grado médico, el componente esencial, y utiliza pulsos de energía controlados a niveles personalizados y precisos para calentar el tejido de la debajo de la superficie de la piel mientras que un sistema de enfriamiento integrado alivia, hidrata y restaura el área tratada. ¿Cuáles son sus beneficios? AgeJET se puede realizar en la cara, el pecho, el cuello, las manos y el cuerpo. Excelentes para tratar líneas y arrugas, piel flácida, decoloración e hiperpigmentación, manchas de la edad, acné activo, cicatrices incluidas las de cesáreas, implantes mamarios y acné entre muchas otras condiciones de la piel. Este tratamiento también es una buena alternativa para aquellos que buscan soluciones no quirúrgicas para tratar los párpados caídos. ¿Cuándo se ven los resultados? Los resultados son casi inmediatos pero los estudios han demostrado que el tratamiento con tecnología Age Jet promueve mejoras continuas a largo plazo, con una regeneración de colágeno que continúa durante más de un año después del tratamiento. Los resultados son una piel más firme y de aspecto más juvenil, disminución de la flacidez de los párpados superiores e inferiores y una mejora en las líneas finas, las arrugas y las ojeras. ¿Cuál es el paciente ideal? Todos los tipos de piel pueden beneficiarse del tratamiento AgeJET. Este tratamiento es muy seguro incluso para tonos de piel más oscuros. En comparación con otros dispositivos de rejuvenecimiento, AgeJET nunca rompe ni daña la superficie de la piel. Este tratamiento permite un calentamiento rápido y controlado y sigue haciendo su trabajo de remodelación del colágeno y restauración de la elasticidad de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto cuesta? El costo del tratamiento AgeJET oscila entre $400 a $800 dólares por sesión dependiendo del área a tratar. Se necesitan entre dos a tres sesiones para lograr resultados óptimos. Una última recomendación… Y por si esto fuera poco, posterior a la aplicación de AgeJET, hay una mayor permeabilidad de la barrera cutánea lo que significa que cualquier preparación tópica se absorbe más fácilmente a través de la piel, lo que ayuda a permitir una recuperación más rápida y permite terapias combinadas. AgeJET reconstruye la arquitectura natural de la piel, revitalizando las células, haciéndolas aún más receptivas a otras terapias y tratamientos. Es indoloro, con efectos a largo plazo después de varias sesiones. Definitivamente es una nueva alternativa a tener en cuenta.

