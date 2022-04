Agave, el secreto del desierto que debes incorporar en tu rutina de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería rutina belleza agave Credit: Taweesak Sriwannawit / EyeEm El agave se utiliza desde tiempos ancestrales en tratamientos y rituales de belleza. Gracias a sus efectos antiinflamatorios, desinfectantes y purificantes, deja la piel limpia, suave, radiante y revitalizada. Empezar galería Siempre humectada rutina belleza agave Credit: Cortesía Además de ácido hialurónico, este suero contiene ingredientes botánicos capaces de acumular agua, como el agave, para reparar hasta la piel más seca y devolverle su jugosidad. Calm Coll + Corrected, de DERMAdoctor. $48. amazon.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Fuera suciedad rutina belleza agave Credit: Cortesía Este limpiador en textura bálsamo elimina con suavidad y eficacia los restos de suciedad y maquillaje. Formulado solo con seis ingredientes, dejará tu rostro limpia, suave y calmada. Limpiador Ultraplant, de Lush. $20. lushusa.com 2 de 10 Ver Todo Besos jugosos rutina belleza agave Credit: Cortesía Consigue una hidratación profunda en tus labios mientras duermes con esta mascarilla que además de agave contiene aceite de granada. Agave + Nighttime Lip Therapy, de Bite Beauty. $25. bitebeauty.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Melena extrafuerte rutina belleza agave Credit: Cortesía Repara, suaviza y fortalece tu melena de la raíz a las puntas con este champú infusionado con agave, hibisco y extracto de piña. Suave con el cabello más frágil, aumenta su elasticidad y resistencia. Strength & Anti-Breakage Agave Shampoo, de Maui Moisture. $6.99. mauimoisture.com 4 de 10 Ver Todo Tratamiento acelerado rutina belleza agave Credit: Cortesía Un concentrado repleto de vitaminas que mejora la textura de la piel al instante. Rico en antioxidantes, contiene cica, agave, agua de arroz, y té verde entre otros ingredientes de origen natural. Superfood Cica Calm Booster, de Elemis. $34. elemis.com 5 de 10 Ver Todo Poder antienvejecimiento rutina belleza agave Credit: Cortesía Formulada con células madre de agave que promueven la producción de colágeno, reducen la apariencia de líneas de expresión y suavizan la piel. Agave Aqua Hydra-Gel, de Quench. $31.95. amazon.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cóctel equilibrado rutina belleza agave Credit: Cortesía Perfecto para pieles mixtas, limpia los poros en profundidad eliminando el exceso de grasa y exfoliando las células muertas mientras que el agave protege sin resecar. Limpiador para el rostro Blue Agave & Baking Soda, de Bioré. $7.99. walgreens.com 7 de 10 Ver Todo Sonrisa fresca rutina belleza agave Credit: Cortesía Con ingredientes derivados de la naturaleza como aceite de coco, aceite de árbol del té, moringa y menta dejará tu boca limpia, fresca y los dientes más blancos. Naturally Derived Toothpaste, en Wintermint Chill, de Hey Humans. $3.99. target.com 8 de 10 Ver Todo Piel de seda rutina belleza agave Credit: Cortesía Pensada para las pieles más sensibles que necesitan hidratación, esta loción humecta, y calma las zonas más resecas gracias a a su infusión de agave y extractos de avena. Sensitive Skin Body Lotion - Almond Milk + Agave + Oatmeal, de Raw Sugar. $9.99. target.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cabello luminoso rutina belleza agave Credit: Cortesía Sea cual sea tu tipo de pelo, puedes usar esta bruma azúcares de agave que revitaliza los mechones al instante. Además, los libra del frizz, hidrata y da brillo. Revitalizing Shine Spray, de Agave Healing Oil. $29. agaveoil.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

