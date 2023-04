África Zavala y Kim Kardashian parecen gemelas con estos reveladores vestidos Los internautas se preguntan si la actriz mexicana y la empresaria son hermanas, pues ambas presumieron curvas en looks muy similares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas la actriz África Zavala conquistaba a sus seguidores compartiendo unas imágenes con un sexy vestido verde que dejaba al aire mucha piel, una de las tendencias más fuertes de la primavera. Confeccionado en un tejido verde con brillos dorados, la actriz de El señor de los cielos apostó por un conjunto de falda con gran abertura hasta el muslo y un crop top con cuello asimétrico, que dejaba al aire su tonificado abdomen y su fina cintura. Además de recibir cientos de halagos por parte de sus admiradores, y seguro deleitar a su pareja, la sorpresa ha sido ver el parecido que la mexicana guarda con la empresaria Kim Kardashian en una de sus más recientes apariciones. Africa Zavala y Kim Kardashian parecen hermanas con sexy look Credit: Instagram En los premios Daily Front Row Fashion Awards, la estrella del show de telerrealidad portó un diseño similar al de Zavala, con un top estilo bandeau y una larga falda que dejaba al aire su pierna. Un conjunto de Rick Owens en tono piedra que conjuntó con un gran collar vintage de John Galliano para Dior y sandalias envolventes de Rene Caovilla. Africa Zavala y Kim Kardashian parecen hermanas con sexy look Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Daily Front Row Aunque la mamá de cuatro dejó su cabello suelto, la mexicana optó por recoger su pelo en un moño con algunos mechones sueltos enmarcándole el rostro, y grandes aretes. Mirando fijamente a la cámara, presumió sus encantos y derritió a más de uno con sus elecciones de estilo. Además los internautas comenzaron a comparar a ambas mujeres, con frondosas cabelleras azabache, curvas de infarto y exitosas carreras, preguntándose si en realidad son hermanas y afirmando que África es la Kim mexicana y Kim la África estadounidense. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué piensan? ¿Se parecen tanto?

