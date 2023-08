AestheFill: un relleno con esencia de hilos tensores El Dr. Campos nos reveló los secretos de este nuevo tratamiento increíble para eliminar las arrugas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Puedes creer que recientemente se lanzó un relleno dérmico que equivale a colocar 1,400 hilos tensores? Sobre este innovador inyectable bioestimulador llamado AestheFill nos contó el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. ¿QUÉ ES AESTHEFILL? AestheFill es un potente estimulador de colágeno que pertenece a una nueva generación de rellenos dérmicos basados en PDLLA (ácido poli D- L – láctico) y que provocan una profunda regeneración de los tejidos con el fin de reducir los signos de envejecimiento a largo plazo. La capacidad de retención del agua del ácido poli D- L - láctico es veinte veces mayor a la del ácido hialurónico, razón por la cual puede restaurar a un nivel más profundo las arrugas, recuperando la estructura dérmica perdida y confiriéndole un aspecto natural y juvenil a la piel. doctor campos, belleza, rostro, rellenos Credit: Getty Images ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? El nuevo diseño en forma de microesferas aumenta la superficie de contacto, proporcionando espacio para invitar a los fibroblastos más fácilmente a que se adhieran y así activar el colágeno Tipo I. Es muy seguro, no tiene efectos secundarios ni riesgo de infección. Todas las moléculas de ácido poli D - L - láctico introducidas en la dermis permanecen en la capa deseada, manteniendo la firmeza en la zona de inyección reduciendo los signos de envejecimiento a largo plazo. Es importante destacar que la sustancia se elimina de forma natural del cuerpo. ¿CUÁNDO SE VEN LOS RESULTADOS? Hay que esperar cuatro semanas para observar un ligero aumento del volumen, que aparece después de la estimulación del colágeno que comienza a partir de los quince días de haberse inyectado AestheFill y sigue actuando durante las doce semanas siguientes. La duración del tratamiento oscila entre uno y dos años. La misma dependerá de cada paciente. Las personas que han empezado a tratarse ante los primeros signos de envejecimiento, les durará más tiempo, que aquellas que recurren por primera vez después que el paso de los años ha empezado a hacer estragos hace más tiempo. ¿QUÉ COSTO TIENE? El costo aproximado de un tratamiento con AestheFill depende de la cantidad de viales que se deben usar en cada paciente, oscila entre los $700 y $800 por vial. Tomen en cuenta que un tratamiento para el rostro por ejemplo generalmente requiere de dos a cuatro viales por sesión y se requiere entre dos y tres sesiones para ver resultados óptimos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Aunque son mínimos, pueden aparecer hematomas y algo de inflamación que puede durar un par de días; pero nada de qué preocuparse. Y como siempre, tan importante es el cuidado en consulta como en casa; los resultados van a durar más tiempo en aquellos pacientes que tengan buenos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable en general. Ya sabes, si quieres corregir las arrugas y líneas de expresión con un efecto tensor, abrir la mirada levantando la zona de las cejas o mejorar la simetría de tu rostro este nuevo aliado debes tenerlo en cuenta.

