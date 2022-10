La aerolínea Virgin Atlantic permitirá a sus empleados vestir el uniforme que mejor exprese su identidad La aerolínea británica quiere celebrar la individualidad de sus empleados sin importar su género en una industria con estrictos códigos de vestimenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el mundo de las aerolíneas existe una estricta política de vestimenta, con uniformes que identifican la función y rango de la persona que lo lleva. Ahora, la británica Virgin Atlantic está cambiando el sistema para ser más inclusivo. La tripulación, pilotos y los equipos de tierra de esta empresa podrán a partir de ahora elegir el uniforme que mejor les represente, en lugar de lucir el que se les asigne por su género, masculino o femenino. "Esta política defiende la individualidad de las personas de Virgin Atlantic, permitiéndoles llevar la ropa que exprese cómo se identifican o se presentan", declaró la empresa en un comunicado. virgin atlantic politica inclusiva uniformes Credit: Cortesía Esta medida está respaldad por estudios que afirman que permitir que el personal de una compañía abrace su individualidad, crea una mejor experiencia para empleados y clientes. Los uniformes de la aerolínea, diseñados por la británica Vivienne Westwood, consisten en una chaqueta roja y falda lápiz, o un traje en color burdeos para la tripulación de cabina. virgin atlantic politica inclusiva uniformes Credit: Cortesía En la campaña presentada en las redes sociales participa Michelle Visage, presentadora y juez de RuPaul's Drag race, quien es madre de un niobios no-binario, y se declara aliada de la comunidad LGTBIQ+. En el video promocional, podemos ver a Visage junto a varios miembros de Virgin Atlantic, bailando y modelando los diseños que han elegido vestir. "La campaña Be Yourself significa todo para mí", comenta Jamie Forsstrom, personal de cabina de la aerolínea en el video publicitario. "Puedo ser yo misma, una persona no binaria. Puedo elegir un uniforme, que es [increíble], es tan importante". virgin atlantic politica inclusiva uniformes Credit: Cortesía "No se trata de cancelar a gente. No se trata de eliminar mujeres o eliminar hombres. Se trata de tener un lenguaje más inclusivo"; anota la primera oficial Alison Porte. No es la primera vez que Virgin Atlantic relaja las rígidas normas del mundo de los vuelos. Ya en 2019 eliminaron su política de maquillaje obligatorio para las mujeres, y les permitieron llevar pantalones y zapato plano. A comienzos de este año fueron la primera aerolínea británica en permitir tatuajes a la vista entre su personal. virgin atlantic politica inclusiva uniformes Credit: Cortesía Otra de las medidas inclusivas que han puesto en marcha es el de unas placas opcionales con pronombres, así como cursillos obligatorios sobre inclusividad para todo el personal. Los viajeros también tienen placas con pronombres disponibles en el momento del embarque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les parece esta medida?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La aerolínea Virgin Atlantic permitirá a sus empleados vestir el uniforme que mejor exprese su identidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.