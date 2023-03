Bellas emprendedoras: Conoce a Adriana Hummel, diseñadora de los accesorios más chic para bebés La empresaria colombiana detrás de Sweet Peas Co nos cuenta cómo su hija fue la inspiración para su marca y nos presenta su última colección con Care Bears. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sweet Pea Co, turbantes, mamás y bebés Conoce a Adriana Hummel, diseñadora de los accesorios más chic para bebés | Credit: Oh Happy Captures Photography Cuando nació su hija Maya en el 2016, Adriana Hummel se dedicó a comprarle todos los accesorios más divinos, pero se dio cuenta de que los lazos coquetos que le compraba en las tiendas no eran suficientemente cómodos para su bebé. "Siempre la vestía con todo tipo de atuendos y lazos. Pero lo que comencé a notar es que estos lazos le dejaban marcas en la cabeza porque estaban hechos de materiales baratos o simplemente eran demasiado apretados", nos cuenta la colombiana. Adriana se dio cuenta de que necesitaba crear algo que fuera moderno, cómodo y apto para bebés y en ese momento nació la idea detrás de su compañía, Sweet Peas Co. Sweet Pea Co, turbantes, mamás y bebés Conoce a Adriana Hummel, diseñadora de los accesorios más chic para bebés | Credit: Oh Happy Captures Photography Su producto estrella son los turbantes para bebés, una opción chic para darle un toque de color a los atuendos de tu bebé sin sacrificar su comodidad. También ofrece una versión específicamente creada para la piscina o la playa con SPF de 50 para proteger sus cueros cabelludos sensibles. Sus turbantes le han llamado la atención a celebridades como Khloe Kardashian, que ha vestido a su bebé True con ellos. Ahora, la empresaria está expandiendo su marca con una colaboración única con Care Bears, los peluches que le encantan a los niños del mundo entero. Sweet Pea Co, turbantes, mamás y bebés Conoce a Adriana Hummel, diseñadora de los accesorios más chic para bebés | Credit: Barbara Rowlanda Photography "Esta es la primera colaboración que hacemos con una gran empresa como Care Bears. Estoy increíblemente agradecida por esta oportunidad. Yo crecí con estos ositos y nunca hubiera imaginado que algún día mi propia marca colaboraría con ellos", se sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, su país natal, Colombia, ha influido en su emprendimiento. "Estoy muy orgullosa de ser latina y colombiana. Quiero apoyar a mi país de origen y ofrecer productos de la mejor calidad", nos contó. Aparte de marcar tendencia, sus turbantes son ideales para las niñas que padecen de cáncer, así que Adriana ha donado sus piezas a las pacientes de menos de 16 años del Hospital La Misericordia de Bogotá. Felicitamos a Adriana por su ejemplo como empresaria en este mes que celebra a mujeres bellas y poderosas como ella. Si quieres conseguir un turbante para tu hija, sobrina o nieta, visita sweetpeasco.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bellas emprendedoras: Conoce a Adriana Hummel, diseñadora de los accesorios más chic para bebés

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.