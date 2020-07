Adria Arjona es la musa del nuevo perfume de Giorgio Armani La hija de Ricardo Arjona y Leslie Torres está más bella que nunca en esta campaña. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A punto de estrenarse como superheroína en la próxima superproducción de Marvel, Morbius, Adria Arjona añade ser la nueva musa de Armani a su resume. Y es que la hija del cantante Ricardo Arjona acaba de confirmar que es la imagen del nuevo perfume de la firma italiana: My Way. Esta mañana Arjona ha compartido emocionada el anuncio con sus seguidores en Instagram: “Estoy muy emocionada de finalmente poder compartir con todos ustedes que soy la cara y portavoz de la nueva fragancia de @armanibeauty MY WAY! […] Siempre me pregunté: “Si tenemos una vida, ¿por qué no hacer las cosas a TU manera?” El rodaje de esta campaña ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fue toda una aventura, una aventura que pronto compartiré con ustedes. Viajamos a diferentes países, exploramos culturas, y conocimos gente maravillosa. ¡Las conocerán pronto! Esto es solo el comienzo y estoy muy emocionada de compartir más detalles sobre la campaña en el futuro”. Image zoom Cortesía de la marca El propio Giorgio Armani ha explicado su elección en un comunicado a la prensa lleno de alabanzas para la actriz. “Adria es una viajera, una mujer de hoy; inteligente, curiosa, libre de prejuicios, independiente y capaz de atesorar cada experiencia. Diseñado por los perfumistas Carlos Benaïm y Bruno Jovanovic (IFF), My Way es un perfume moderno y floral que mezcla notas de vainilla de Madagascar, con tuberosa y flor de naranjo. Todos los ingredientes del perfume se han obtenido de forma ética y sostenible. En el caso de la vainilla, por ejemplo, se ha llevado a cabo un programa de ayuda para las comunidades locales involucradas en el proceso. Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siguiendo con el compromiso hacia la sostenibilidad de la marca, el frasco también se ha hecho con materiales completamente reciclables y está diseñado para rellenarlo y reducir residuos. El perfume estará a la venta a partir del 10 de agosto en tiendas online y en todo el mundo a partir del 23 de agosto y podremos ver el video completo de la campaña el próximo 6 de septiembre.

