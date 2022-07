¡Adiós vello! Todo lo que necesitas para una piel suave y bien depilada Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería depilación verano piel suave Credit: Layla Bird/E+ Sea cual sea tu método favorito para depilarte este verano, toma nota de lo último para conseguir una piel de seda, sin vellos enquistados, rojeces o irritaciones. ¡Y a presumir! Empezar galería Textura uniforme depilación verano piel suave Credit: Cortesía Antes de usar cualquier método de depilación es importante exfoliar, para eliminar las células muertas y sacar todos los pelitos, que a veces se quedan enquistados. Esta mantequilla para el cuerpo puedes usarla en áreas problemáticas, incluso con keratosis pilosa. Gracias a su contenido en ácidos alfa hidróxidos, exfolia, suaviza y unifica la textura de la piel. Texture Takedown Skin Smoothing Body Butter, de Bliss. $15. ulta.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Uso unisex depilación verano piel suave Credit: Cortesía Amarás compartir este gel de afeitar con tu pareja. Su textura se transforma en una suave y rica espuma al contacto con el agua y su fórmula con aloe y manteca de karité, hidrata la piel y la mantiene lubricada durante el afeitado haciendo que la cuchilla se deslice con suavidad por la piel. Shave Gel, de Dollar Shave Club. $7. dollarshaveclub.com 2 de 10 Ver Todo Afeitado apurado depilación verano piel suave Credit: Cortesía Esta cuchilla presenta unas barras de gel infusionadas con aloe y manteca de karité, para garantizar un afeitado suave y eficaz. Su sistema 360 grados facilita un resultado impecable, sin necesidad de afeitar una y otra vez, o que reduce la irritación. Blue Razor, de Truly. $20. trulybeauty.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Fuera vello enquistado depilación verano piel suave Credit: Cortesía Olvídate de los molestos, antiestéticos y a veces dolorosos, vellos enquistados. Este suero exfolia hasta las zonas más íntimas con suavidad gracias al ácido glicólico. Además calma y suaviza la piel con lavanda, vitamina E y camomila. Treat Ingrown Hair Serum, de European Wax Center. waxcenter.com 4 de 10 Ver Todo Piel sensible depilación verano piel suave Credit: Cortesía Di adiós a cortes, quemaduras e irritación con esta crema de afeitar diseñada para pieles sensibles. Con aceite y manteca de karité y avena colidal, hidrata, calma y protege hasta las áreas más íntimas. Puedes usarla con la piel húmeda o seca. Shea Better Sensitive Skin Shave Cream, de eos. $5.99. evolutionofsmooth.com 5 de 10 Ver Todo Dúo veraniego depilación verano piel suave Credit: Cortesía La exfoliación y la hidratación son dos pasos muy importantes para mantener una piel saludable y luminosa y este kit edición limitada fruto de una colaboración tiene lo mejor de ambos mundos. Una mihakkat, una herramienta de origen africano para exfoliar en seco, hecha de terracota y cubierta de algodón orgánico y una mantequilla para el cuerpo hecha de karité, súper hidtratante que refuerza la barrera cutánea y restaura la humectación. Summer Body Kit, de Karité x Dehiya. $78. mykarite.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salón en casa depilación verano piel suave Credit: Cortesía Si te depilas con cera, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar con este kit fácil de usar. Una fórmula que funciona a baja temperatura, la puedes calentar en el microondas y elimina hasta el vello mas corto de raíz en cualquier parte del cuerpo. Contiene cera de abeja, lanolina, aceite de albaricoque y camomila, para mimar tu piel al mismo tiempo. Poetic Wax, At-Home Waxing Kit, de Bliss. $22.99. amazon.com 7 de 10 Ver Todo Método indoloro depilación verano piel suave Credit: Cortesía Tan fácil como aplicarte esta crema en la ducha, esperar 5 minutos, et voilá! Adiós vello. Su fórmula está pensada para pieles sensibles, con aloe y vitamina E, por lo que además dejará tu cuerpo hidratado Crema depilatoria Legs & Body 3 in 1 In-Shower Cream, de Veet. $18.94. amazon.com 8 de 10 Ver Todo Remedio centenario depilación verano piel suave Credit: Cortesía Inspirada en una antigua receta de los rumanos nómadas, este bálsamo con aceite de semillas de cáñamo, aloe vera, manteca de karité cruda y agua termal de Montana, tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antivirales y calmantes. ¡Puedes usarla incluso con los recién nacidos! Calmará tu piel después de la depilación y la dejará suave y nutrida. Gypsy Cream, de The Good Stuff Botanicals. $30. thegoodstuffbotanicals.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Calma total depilación verano piel suave Credit: Cortesía Pensada para aliviar el picor de rozaduras e irritaciones de la zona íntima femenina, esta crema con arnica y aloe proporciona calma a la piel enrojecida e inflamada, y puede usarse para reducir la quemazón de la cuchilla o reducir la inflamación de los vellos enquistados. Soothe Calming Cream, de Rosebud. $40. rosewoman.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

