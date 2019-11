¡Adiós a los ángeles! El famoso desfile anual de Victoria's Secret se cancela Una de las citas más glamurosas de la moda llega a su fin. Así lo ha anunciado su director financiero en un mensaje donde aclara las razones de la cancelación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las citas más importantes del mundo de la moda, el punto de encuentro de las modelos más internacionales y donde los ángeles pisan con fuerza la tierra. Los que esperaban con impaciencia su celebración este 2019 se van a quedar con las ganas. Su director financiero Stuart Burgdoerfer así lo ha corroborado en un mensaje sencillo pero directo. "Es importante evolucionar el marketing", ha dicho. El desfile que le servía de escaparate a la firma y que tanta expectación creaba por los espectaculares trajes de sus modelos, está en reconstrucción. A partir de ahora sus plataformas para dar a conocer sus nuevos diseños y creaciones serán las redes sociales y anuncios publicitarios. Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images El equipo ha decidido hacer este parón, no sabemos si definitivo, en un momento donde de sobra es conocido que los números de la caja no cuadran. La marca de lencería sufre importantes pérdidas y esta decisión podría ser una forma de no derrochar lo que no se tiene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El prestigioso desfile nació en 1995 y por él han pasado las top models más cotizadas. En su larga lista de ángeles cabe destacar a Naomi Campbell, Heidi Klum y Gisele Bündchen de la vieja escuela, y Gigi Hadid y Kendall Jenner, como la nueva horneada, sin olvidarnos de Adriana Lima, que dejó el nombre de los latinos bien alto. Image zoom Michael Stewart/FilmMagic Su supervivencia tenía los días contados. Además de las malas cifras, las audiencias televisivas también cayeron en picado y eso sumado a las fuertes críticas por la delgadez de sus maniquís no ha beneficiado en lo absoluto a la continuidad el evento. Nos quedamos con los buenos momentos que nos hicieron pasar. Advertisement

