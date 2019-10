Adidas tiene más de 50% de descuento en estos fabulosos tenis Además del increíble descuento, los tenis tienen un 20% menos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya se empiezan a sentir las bajas temperaturas de la época y con ellas la necesidad de hacerle update al guardarropa y ya se empieza a sentir la alegría de la época navideña, que, aunque no lo creamos, ya está a la vuelta de la esquina. Durante estos meses de frío nada mejor que sentirte cómoda no solo con la ropa sino también con tu calzado, especialmente las chicas que viven en lugares como Nueva York donde se camina muchísimo. Claro está, no es cuestión de volvernos locas y gastar cada centavo que tenemos en el banco comprando muchos zapatos. Pero no se preocupen, porque esta época también es conocida por las increíbles rebajas, y aunque todavía falta tiempo para los descuentos del famoso viernes negro, para nuestra suerte hay algunas tiendas que ya están ofreciendo descuentos y tentándonos a comprar y comprar. Una de ella es Adidas, quien tiene mucha de su mercancía con descuentos de más de un 50%. Nosotras nos enfocamos en los tenis y por obvias razones. Ahora estos vienen con diseños supermodernos que los hacen ideales para usar con cualquier atuendo, desde vestidos hasta ropa mucho más casual, sin evitar que luzcas regia. Además, ¿quién no quiere tener unos tenis Adidas? Son de los más clásicos y cómodos. La marca tiene opciones para todos los gustos. Y claro está, también los puedes usar para ejercitarte, como debe ser. Image zoom Farm Rio Advantage Shoes. $46. Adidas.com. Image zoom Sabalo Shoes. $49. Adidas.com. Image zoom U_Path X Shoes. $43. Adidas.com. Image zoom Superstar Shoes. $50. Adidas.com. Image zoom Continental Vulc Shoes. $46. Adidas.com. Image zoom Adidas Sleek Shoes. $40. Adidas.com. Lo mejor de todo es que además de tener un increíble precio -la mayoría cuesta menos de $5- además tienen un 20% extra. ¡Qué éxito! Y como siempre queremos hacerte la vida más fácil, nos dimos a la tarea de buscar los tenis más cool y versátiles, y por supuesto los más económicos para que te puedas dar el lujo de comprar todos los que se te antojen sin quedarse sin dinero y sin que tengas cargo de conciencia. Échale un vistazo a los que encontramos y empieza a comprar ya porque con semejantes precios estamos seguras de que no van a durar mucho disponibles. ¿Cuáles son tus favoritos? Advertisement EDIT POST

