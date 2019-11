Prada y Adidas se unen para crear los tenis de tus sueños Las marcas planean lanzar otro modelo en el 2020. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace unos años las colaboraciones entre marcas y celebridades se han vuelto tan frecuente que siempre estamos esperando la próxima. Y es que nada como ver una colección de piezas que reflejan el estilo de nuestro artista favorito y que estas sean de alguna marca prestigiosa. Por suerte para todos, las marcas también se unen entre sí para realizar colecciones de edición limitada que nos permiten obtener piezas, muchas veces mucho más baratas, que son únicas y muy especiales. Las colaboraciones más esperadas siempre son las que hace la cadena de tiendas H&M y por supuesto las que hace Target. Pero la verdad es que estamos muy emocionados con esta nueva colaboración, digamos un poco inesperada. Hablamos de la unión de Adidas y Prada, dos marcas muy diferentes que se han realizado una colección que morimos por ver. Y es que combinar el glamour y los detalles exquisitos de Prada con la comodidad y versatilidad de Adidas, es sin duda un hit. La colección incluirá dos estilos de tenis de edición limitada para mujeres y hombres que serán confeccionados en Italia por Prada, lo que significa que tendrán la estética y los materiales que hacen de dicha marca una de las más prestigiosas. Lo mejor de todo es que planean sacar otro modelo en el 2020. Así que quizás habrá muchos más tenis que formarán parte de esta nueva aventura de ambas marcas. El precio de estos empezará en aproximadamente $350, un poco alto para lo que normalmente cuestan los Adidas pero nada mal comparado con los precios de Prada. ¿Comprarías uno de esos modelos? Advertisement EDIT POST

