Adidas lanza zapatillas inspiradas en la famosa taquería Orinoco de México Los tenis forman parte de la colección Adilicious, en colaboración con once restaurantes de alrededor del mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adidas ha logrado crear un nexo de unión entre comida y zapatillas. ¿Cómo? Con su serie Adilicious en la que ha transformado once de sus tenis más icónicas en nuevos diseños inspirados por restaurantes de todo el mundo. Uno de los elegidos ha sido la famosa Taquería Orinoco, una de las más emblemática de Ciudad de México. Los tacos son uno de los platillos más representativos del país y en esta taquería "se puede sentir la historia y el patrimonio desde las mismas paredes del restaurante en el pequeño pero acogedor espacio que ha albergado a millones de amantes de los tacos y celebridades a lo largo de los años" según un comunicado de la marca deportiva. La zapatilla modelo Forum Low se viste de blanco roto con detalles de cuero y motivos distintivos de la taquería, como el logo en una de las lengüetas y en los laterales, rojo en el interior del zapatos y el talón. El rojo y el blanco son los colores que usan en los locales de Orinoco. Adidas zapatillas Taquería Orinoco Credit: Instagram Adidas Los cordones llevan escritas las diferentes carnes empleadas en los tacos "trompo, res, chicharrón", y salsas con las que los clientes pueden personalizarlos. Adidas zapatillas Taquería Orinoco Credit: Instagram Adidas El rapero El Alemán, el diseñador Andrés Gutiérrez y la actriz Elyfer Torres forman parte de la campaña publicitaria de los tenis inspirados en la taquería mexicana, que estarán disponibles el miércoles 17 de noviembre por un precio de $153. Adidas zapatillas Taquería Orinoco Credit: Instagram Adidas Los restaurantes elegidos para participar en esta colección se seleccionaron, no por su éxito, sino por su historia y su influencia en la comunidad local. Además de servir deliciosa comida, en estos locales se reúnen distintas culturas y pensamientos. Algo que la marca alemana ha pretendido transmitir a través de los tenis. Adidas zapatillas Taquería Orinoco Credit: Instagram Adidas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros de los establecimientos que forman parte de Adilicious son Ravi de Dubai, Cuts & Slices de Nueva York, Howlin' Ray de LOs Ángeles, Kolam de Paris y Trap Kitchen, de Londres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adidas lanza zapatillas inspiradas en la famosa taquería Orinoco de México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.