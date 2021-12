Adele revela sus secretos de belleza en un tutorial de maquillaje que no te puedes perder La cantante salió sin maquillaje y se vio más radiante que nunca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que regresó a la vida pública, después de su transformación física impactante y sacó su último disco, Adele ha dado mucho de qué hablar. Ahora, la cantante se ha unido a una de las maquillistas más famosas de YouTube para destacar el poder del maquillaje y compartir sus tips de belleza. Adele formó parte de la serie "The Power of Makeup" creada por Nikkie de Jager, mejor conocida como NikkieTutorials. La maquillista holandesa empezó la serie en 2015 cuando se volvió viral por mostrar una mitad de su rostro al natural y la otra con un maquillaje de primera. Hoy en día, invita a celebridades a que compartan sus historias en lo que las maquilla. En el último episodio con Adele, la cantante inglesa de 33 años llegó completamente desmaquillada y mostrando su belleza natural. Aunque la conocemos por su estilo glamoroso en el escenario, explicó que en el diario no usa casi maquillaje. "Con las cejas y uñas arregladas, ya estoy lista", compartió la mamá de Angelo. Adele, NikkieTutorials, tutorial de maquillaje Credit: NikkieTutorials/Youtube ¿Su secreto para siempre tener las cejas perfectas? Adele se las tiñe ella misma un color más oscuro que su rubio natural. "Si no me tiño las cejas me parezco a Voldemort", bromeó en el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que Nikkie le completaba su look, le preguntó: "¿Cuál es el look glam que más frecuentemente luces?" Como era de esperar de la intérprete de "Hello", explicó que le fascina el delineador líquido. "Es mi look básico. Sin intento de alardear, creo que tengo ojos ideales para el maquillaje", explicó. ¡Nosotras estamos completamente de acuerdo! Adele, NikkieTutorials, tutorial de maquillaje Credit: NikkieTutorials/Youtube Para ver la transformación y disfrutar de la entrevista que ya tiene más de 2 millones de visualizaciones, visita la página de NikkieTutorials en YouTube.com.

