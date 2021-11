Adele lució unos pendientes Saturno personalizados que podrían ser tuyos

Adele lució despampanante en el especial One Night Only, de CBS con un vestido negro ajustado combinado con pendientes Saturno, de Elsa Schiaparelli Haute Couture. Aquí te traemos varias opciones para que luzcas también como una superestrella.

Each product we feature has been independently selected and reviewed by our editorial team. If you make a purchase using the links included, we may earn commission.