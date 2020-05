Adele, ¿eres tú? tienes que ver lo impresionantemente delgada que reapareció la cantante La intérprete está irreconocible By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue en abril del 2019 cuando Adele anunció que se separaba de su esposo Simon Konecki, sin dar más detalles de la ruptura. Luego en septiembre presentó la demanda de divorcio en un corte de Los Ángeles. Es desde que empezaron sus problemas matrimoniales que la cantante británica se ha mantenido alejada de lo escenarios y al parecer eso le ha hecho muy bien a su figura. Resulta que en los últimos meses la artista ha estada experimentando una extrema pérdida de peso que la ha dejado casi irreconocible y siendo sinceras, luciendo mejor que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos meses que la vimos en la playa luciendo superdelgada pero no podemos negar que en la imagen que publicó para dar las gracias por todos los mensajes que había recibido por su cumpleaños, al igual que para agradecer al personal médico por todo su trabajo en estos momentos. “Gracias por todo el amor en mi cumpleaños. Espero que estén sanos y a salvo durante este tiempo tan loco”, escribió la cantante junto a una foto en la que aparece junto a un increíble arreglo de flores. “Me gustaría darles las gracias a todos trabajadores de la salud y a los trabajadores esenciales quienes nos están manteniendo a salvo mientras arriesgan sus vidas. Ustedes son nuestros verdaderos ángeles. 2020 ok, adiós. Gracias”. En la imagen, la británica aparece con un ceñido minivestido negro de cuello alto con mangas tipo globo y la verdad es que la hace ver como toda una adolescente. Porque no se puede negar que su pérdida de peso ha sido increíble y como era de esperarse sus fanáticos, incluyendo otras celebridades, se desbordaron en halagos. Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic Image zoom Phil Walter/Getty Images Hace unas semanas se había reportado que la artista había perdido unas 70 libras, pero a juzgar por esta imagen estamos casi seguras de que la pérdida de peso ha sido mayor. Realmente luce espectacular. Hasta el momento no se sabe cómo la intérprete ha podido cambiar su figura tan drásticamente, pero es posible que su divorcio sea una de las razones o, ¿se habrá reducido el estómago? Ojalá pronto sepamos la respuesta.

