Los 5 looks de este año con los que Adamari López nos ha dejado suspirando Con la ayuda de su estilista, la presentadora se ha convertido en toda una fashionista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Adamari López es la consentida de todos y siempre queremos saber todo lo que hace, sus secretos de belleza, su rutina de ejercicios, sus nuevos proyectos, y desde hace un tiempo para acá también queremos saber todos los detalles de los looks que usa cada mañana en Hoy día (Telemundo). Y es que desde que la presentadora tiene una figura más esbelta la hemos visto lucir las piezas más coquetas y cool. Lo cierto es que todo lo que se pone le queda increíble, en especial los vestidos. Como trabaja en un show matutino, López tiene que preparar su guardarropa con anticipación para estar fabulosa cada mañana y cautivar a los televidentes. Mientras más opciones tiene, mucho mejor para ella. Por eso tiene la ayuda de la estilista Denise del Pino, de Bendito Closet, quien se encarga buscar opciones increíbles en algunas de las mejores boutiques de la ciudad de Miami. Es por eso que este año la presentadora nos ha cautivado con su look en muchas ocasiones y no solo en su paso por la alfombra roja. Realmente los atuendos que amamos son los que lleva todos los días para deleitar a sus seguidores y televidentes. Por eso, quisimos buscar los looks que más nos han gustado este año y elegimos cinco que en nuestra opinión han sido algunos de los más espectaculares e inolvidables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira a continuación te mostramos los atuendos que nos parecieron encantadores y que además, nos gustaría tenerlos todos. ¿Cuál es tu favorito? Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari Lopez Credit: Instagram adamari lopez Credit: Instagram

