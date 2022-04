El look del día - abril 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Myrka Dellanos, Adamari López y Julia Roberts son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante cautivó a sus seguidores con este look de pantalón negro de látex, suéter crema con rojo y zapatos de plataforma. ¡Regia! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor Joy, el look del dia Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Sobria y elegante lució la talentosa actriz con este traje crema con espectacular detalle de metal dorado en el cuello, de Dior. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía Este ceñido vestido crema con pronunciado escote dejó ver la nueva y esbelta figura de la presentadora, y la hizo lucir muy sexy. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Julia Roberts Julia Roberts, look del dia Para asistir a una velada, la querida actriz eligió este atuendo de bermudas a cuadros, camisa blanca, chaleco y chaqueta oversized. 4 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Instagram/Michelle Galván La presentadora de noticias combinó su blusa azul turquesa de seda con un clásico pantalón crema y zapatos de punta. 5 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Como toda una muñequita lució la presentadora con este coqueto minivestido crema con estampado floral y vuelos, que combinó con sandalias naranja. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Kidman Nicole Kidman, look del dia Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images La actriz llegó a la premier, en Hollywood, de la película The Northman, ataviada con este traje amarillo con pedrería y plumas, de Prada. 7 de 9 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva, look del dia Credit: Instagram Elegante lució la periodista con este vestido gris, que combinó con sandalias cremas atadas al tobillo. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarría, look del dia Credit: Instagram/Paula Echeverría Nos encantó este vestido crema con estampado floral y cutouts, de Mango, que portó la actriz española. Es perfecto para primavera. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

