El look del día - octubre 18, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Alejandra Espinoza, Adamari López y Emma Watson son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoz Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La presentadora regresó triunfal a los estudios de Nuestra Belleza Latina (Univision), y encantó con este traje fucsia de lentejuelas con abertura frontal. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Brenda Contreras Ana Brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda La actriz mexicana posó para sus seguidores con este vestido que le sentaba de maravilla a su figura. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Este vestido verde limón de un solo hombro, es sin duda una de las piezas más bellas que se ha puesto la querida presentadora. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Emma Watson Emma Watson, look del día Credit: 2021 PA Media Group/The Grosby Group La actriz deslumbró con este espectacular blusa blanca de tul con la espalda al descubierto, que complementó con un pantalón negro. 4 de 10 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Para una nueva gala de Nuestra Belleza Latina (Univision), la presentadora eligió este moderno minivestido negro con pronunciado escote y cadenas, que complementó con sandalias doradas de plataforma. 5 de 10 Ver Todo Jacqueline Bracamontes Jacqueline Bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacqueline Bracamontes Con este moderno minivestido crema llegó la presentadora mexicana a la más reciente gala de Así se baila (Telemundo). 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen Espectacular lució la presentadora dominicana con este hermoso minivestido azul real con plumas. 7 de 10 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Claudia Fashions La actriz mexicana llegó a la gala de Nuestra Belleza Latina (Univisión), ataviada con este hermoso traje negro de Alejandro Fajardo. 8 de 10 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Este conjunto naranja de pantalón de talle alto y crop top de manga larga, le dio aire de mujer maravilla a la hermosa venezolana. ¡Qué bella! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zendaya Zendaya, look del dia Credit: 2021 PA Media Group/The Grosby Grou La actriz y cantante llegó a un encuentro con la prensa londinense con este fabuloso look de falda a cuadros y original top con cadenas de cuello halter. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 18, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.