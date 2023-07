Adamari López viste look de la colección de Rodner Figueroa durante sus vacaciones La presentadora nos dejó boquiabiertas con este vestido que puedes conseguir para tu propio guardarropas. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos momentos, Adamari López está gozando un viaje de ensueño por Europa y como fans de la presentadora, nosotras estamos siguiendo sus aventuras por las redes sociales. Por supuesto, como amantes de la moda, tambien estamos pendientes de sus looks para buscar toda la inspiración que necesitamos para nuestros propios viajes. Durante su visita al Santuario de Fatima en Portugal, la puertorriqueña dio leccion de estilo con un vestido blanco de mangas largas decorado con volantes femeninos. Y aunque los looks de Adamari siempre nos encantan, lo mejor de este es que sabemos exactamente quien lo diseño. Adamari López Credit: IG/Adamari López La prenda forma parte de Rodner Figueroa Collection, la linea de ropa de nada mas y nada menos que el experto de moda venezolano. Como parte de la colección de primavera/verano, el vestido "Margarita" que eligió Adamari es una de las propuestas clasicas y chic que sigue disponible en el sitio web del diseñador y la puedes conseguir para tu propio closet por $197. Rodner Figueroa Collection Credit: Rodner Figueroa Collection Rodner Figueroa Collection, Margarita Dress, $197, rodnerfigueroa.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner empezó su marca en el 2021 y desde entonces, ha creado piezas femeninas para las mujeres que aman la moda chic con un toque tropical. "Es algo que te queda en tu clóset, que te lo puedas poner por años, que se lo heredes a tu hija", dijo Figueroa de sus diseños cuando lanzó la marca. "Ese tipo de prendas, que pueden pasar diez años, 15 o 20 y te lo pones y te vas a ver igual de divina, de fantástica y te vas a sentir elegante sofisticada, casual, chic, con una elegancia sublime".

