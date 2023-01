El look del día - enero 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Roselyn Sánchez, Margot Robbie y Adamari López son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Nueva York con este look de vestido azul marino de seda, abrigo oversized, botas negras y el bolso de moda, de Yves Saint Laurent. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio África Zavala Africa Zavala Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana eligió este ceñido vestido negro strapless que dejaba ver su estilizada figura, para asistir al evento en Miami dónde presentaron la nueva temporada de El señor de los cielos (Telemundo). 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La presentadora llegó a al estreno de la nueva temporada de El señor de los cielos (Telemundo), con este divertido vestido fucsia con flecos y plumas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Carmen Aub Carmen Aub Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz acaparó miradas con este sexy conjunto negro de falda y crop top con flecos y transparencias. 4 de 9 Ver Todo Isabella Castillo Isabella Castillo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Regia y muy sensual lució la actriz con este look de pantalón de vinilo, top de encaje con pronunciado escote, botas y abrigos de cuero. 5 de 9 Ver Todo Roselyn Sánchez Roselyn sanchez Credit: Cortesía Fabulosa lució la actriz con este moderno vestido azul coon cutouts y mangas tipo globo, Zhivago. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Margot Robbie Margot Robbie Credit: Lia Toby/Getty Images for Paramount Pictures La actriz deslumbró durante la premier, en Inglaterra, de Babylon, a la que llegó con este fabuloso traje rojo con la espalda al descubierto, de Valentino. 7 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora brilló con este conjunto dorado de lentejuelas durante el evento preliminar de Miss Universo. 8 de 9 Ver Todo Stephanie Salas Stephanie Salas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz y cantante mexicana llegó a un encuentro con la prensa ataviada con este look de pantalón negro de lentejuelas, top strapless de plumas y botas vaqueras. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

