El look del día - abril 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Sandra Bullock, Adamari López y Michelle Galván son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Sienna Miller Sienna Miller, look del dia Credit: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La actriz llegó al The Tonight Show Starting Jimmy Fallon (NBC), ataviada con este jumpsuit negro con estampado floral y pronunciado escote. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sandra Bullock Sandra Bullock, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage La actriz acaparó miradas al llegar a la premier de The Lost City con este fabuloso look de pantalón negro y chaqueta con diseño de corsé y cola. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Nos encantó este coqueto minivestido estampado que portó la presentadora. Es el vestido perfecto para la primavera. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Paulina Sodi Paulina Sodi, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de noticias llegó a un evento, en Miami, con esta falda amarilla con vuelos, que combinó con un top negro de manga larga y sandalias atadas al tobillo. 4 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de Primer Impacto (Univision), llegó a una velada con esta falda plateada con abertura frontal y crop top blanco que dejaba ver su tonificado abdomen. 5 de 9 Ver Todo Leslie Mann Leslie mann, look del dia Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la talentosa actriz en Nueva York portando este elegante look de pantalón crema, top de cuello alto y abrigo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Con este primaveral vestido amarillo con etampado floral, de Kate Spade, suéter blanco y clutch marrón, llegó la actriz a un evento en Nueva York. 7 de 9 Ver Todo Emma Roberts Emma Roberts, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Quedamos fascinadas con este look que llevó la actriz. ¡Lo queremos! 8 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Supersexy lució la presentadora con este vestido verde de Zara. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

