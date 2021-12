El look del día – noviembre 29, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Adamari López Credit: Instagram/Alta Images/Adamari López Carmen Villalobos, Jennifer López y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Migbelis Castellanos Look del día, Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Disfrutó de un paseo por las calles de Chicago con un atuendo monocromático perfecto para los días fríos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Look del día, Adamari López Credit: Instagram/Alta Images/Adamari López Regia lució con esta propuesta metálica creada por Raisa Vanessa y tacones a juego. 2 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos Look del día, Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Marcó tendencia con una blusa verde asimétrica y pantalones anchos a juego. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes Look del día, Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Alta Images/Jacky Bracamontes Derrochó glamour con esta propuesta brillante en el set de Así se baila (Telemundo). 4 de 9 Ver Todo Carolina Ross Look del día, Carolina Ross Credit: Instagram/Urbanstyle_Life/Carolina Ross La joven cantante se vio muy cool con un atuendo blanco y negro y zapatillas de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Karina Banda Look del día, Karina Banda Credit: Instagram/Karina Banda La presentadora estuvo cómoda y casual con una capa chic visitando a su familia en Monterrey. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ingrid Contreras Look del día, Ingrid Contreras Credit: Instagram/Ingrid Contreras Impactó en las redes con esta chaqueta de cuero con detalles de piel verde neón. 7 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Look del día, Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz paseando a su perrito en Miami con un look casual. 8 de 9 Ver Todo Jennifer López Look del día, Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Junto a Ben Affleck, la diva del Bronx visitó el estudio de grabación luciendo un jean gris y un suéter de cuello de tortuga. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – noviembre 29, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.