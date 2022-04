El look del día - abril 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierte en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kendall Jenner, Adamari López y Gaby Spanic son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Amanda Seyfried Amana Seyfried, look del dia Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images Con este coqueto minivestido verde y sandalias negras de plataforma, llegó la actriz a la premier de su nueva serie The Dropout (Hulu). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora encontró este increíble carro antiguo y no desaprovechó la oportunidad de fotografiarse con el y su coqueto vestido verde con vuelos. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Como toda una muñequita lució la presentadora con este femenino vestido blanco de encaje. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gaby Spanic Gaby Spanic, look del dia Credit: Instagram Con este look de palazzos blanco y negro, top blanco y jacket de mezclilla, llegó la actriz venezolana a los estudios de Cuéntamelo ya (Las estrellas). 4 de 9 Ver Todo Itatú Cantoral Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itatí Cantoral La actriz mexicana arrancó suspiros con este sexy modelito negro de un solo hombro con cutout en la cintura. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora se vistió de rojo de pies a cabeza para uno de los más recientes shows de Despierta América (Univision). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendalla Jenner, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Con este elegante vestido negro strapless se fue la modelo a cenar con amigos. 7 de 9 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva, look del dia Credit: Instagram/Pamela Silva La periodista disfrutó de una velada en Miami, ataviada con este primaveral vestido de un solo hombro. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Credit: Photo © 2022 Dutch Press/The Grosby Group Elegante lució su majestad con este vestido rojo vino de terciopelo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

