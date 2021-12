El look del día - diciembre 21, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Jessica Alba, Adamari López y Ximena Córdoba son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Con este sexy vestido rojo con cutouts y abertura frontal, disfrutó la presentadora de la boda de un familiar en Puerto Rico. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca lachapel La presentadora combinó su coqueta falda negra con flecos, con un body verde limón y botas por encima de la rodilla. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora le puso color al estudio de Hoy día (Telemundo), con este femenino vestido estampado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gelena Solano Gelena Solano, look del dia Credit: Instagram/Gelena Solano La reportera de El gordo y la flaca (Univisión), se fue a trabajar con este look de vestido marrón, camisa blanca y botas negas. 4 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria mientras hacía unas compras ataviada con este loo de jeans, top crema de cuello alto, tenis y abrigo color camello. 5 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Con este elegante vestido rojo vino, la cantante ya está lista para las festividades de la época. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana lució muy cómoda y relajada con este loo de jeans skinny, sudadera negra y llamativas botas. 7 de 9 Ver Todo Michelle Vieth Michelle Vieth, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La actriz mexicana visitó el show Cuéntamelo ya (La estrellas), ataviada con este atuendo de pantalón corto de talle alto, femenina blusa blanca con mangas tipo globo y botas. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo Ya Regia lució la presentadora colombiana con este jumpsuit de mezclilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

