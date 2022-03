El look del día - marzo 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Katie Holmes, Adamari López y la reina Letizia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Paulina Sodi Paulina Sodi, look del dia Credit: Cortesía Sobria y elegante lució la presentadora de noticias con este clásico look de pantalón negro, blusa de satín y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana combinó su moderno pantalón negro de brillo, con esta elegante blusa amarilla y sandalias atadas al tobillo. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este femenino vestido blanco de manga larga y delicados vuelos que portó la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía Regia lució la presentadora con este fabuloso vestido fucsia de manga larga y abertura frontal. 4 de 9 Ver Todo Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz acaparó miradas con este conjunto blanco de pantalón cropped y chaqueta, que complementó con zapatos fucsia de punta. 5 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Paolo Blocco/WireImage Captamos a su majestad llevando este clásico pantalón negro de talle alto, que combinó con esta blusa blanca con bordados con la cual le demostró su apoyo a los ucranianos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lucy Hale Lucy Hale, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group La actriz combinó lindo vestido negro con botas vaqueras. 7 de 9 Ver Todo Maki Maguilevski Maki Moguilevsky, look del dia Credit: Instagram Hermosa lució la actriz y presentadora con este look de leggings negros, blusa de encaje y botas blancas. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Nos encantó este coqueto minivestido estampado que portó la presentadora dominicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

