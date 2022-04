Copia por menos el look de Adamari López, perfecto para la primavera Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look por menos Adamari Lopez Credit: Instagram Los colores pastel son uno de los imprescindibles esta temporada por eso nos encantó el vestido asimétrico de la conductora puertorriqueña, quien se despidió de sus vacaciones ataviada con este ajustado diseño. Empezar galería El mismo Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Este es el vestido que lució la conductora. Con original escote de un solo hombro, en azul pastel y muy ceñido, con el que López presumió sus curvas. Vestido Galenka, de Pinkappple Dresses. $139. pinkappledresses.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo asimétrico Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Si lo que te gusta del traje es su original escote, hemos encontrado este azul con acabado metálico, ideal para una cita. One split shoulder mini dress, de Trendyol. $76. asos.com 2 de 9 Ver Todo Aire sofisticado Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Con tirantes finísimos, una pequeña abertura y silueta ceñida, este vestido es para las que les gusta presumir sus encantos. Vestido slip dress, de Shein. $9. shein.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Versión de punto Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Si amas la comodidad, un minivestido de punto será tu mejor aliado. Ligero, fresco y favorecedor, esta versión de canalé te convertirá en el centro de todas las miradas. Vestido cuello halter, de H&M. $24.99. hm.com 4 de 9 Ver Todo Pisada a la altura Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía La puertorriqueña posó con unas sandalias minimalistas de tacón, similares a las que te mostramos. Sandalias Loola, de Nine West. $88.99. dsw.com 5 de 9 Ver Todo Manicura cuidada Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Unas uñas blancas combinan con cualquier atuendo y son perfectas para cuando llega el buen tiempo. Ahorra tiempo con estas ya preparadas que se colocan en 5 minutos. Manicura adhesiva imPRESS Color, en Fresh Look, de Kiss. $6.99. kissusa.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tacones neutros Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Aunque el tacón es altísimo, cuenta con una suela acolchada que los hace confortables. Un modelo de fondo de armario en color beige con brillos en la parte delantera. Sandalia Thirakin, de Aldo Shoes. $98. aldoshoes.com 7 de 9 Ver Todo Mirada a juego Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía En los 90 se puso de moda y ahora ¡ha vuelto! Crea tu propio look azul con las sombras de esta paleta con diferentes acabados. On Cloud Blue, de Colourpop. $14. colourpop.com 8 de 9 Ver Todo Accesorio perfecto Look por menos Adamari Lopez Credit: Cortesía Para dejar al vestido ser el protagonista total de tu look, evita usar accesorios recargados. Estos pendientes pequeños y brillantes combinan genial con un traje azul. Trío de aretes de cristal, de A New Day. $6.99. target.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

