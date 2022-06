El look del día - junio 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Ana de la Reguera, Adamari López y Jackie Guerrido son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortíz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz La exreina de belleza disfrutó de la belleza de Santorini ataviada con este coqueto look de minifalda plisada, camisa blanca y sandalias negras. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de la Reguera Ana de la reguera, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz mexicana dando un paseo por las calles de Nueva York con este cómodo look de pantalón azul marino, top blanco y llamativo jacket estampado. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Como lista para ir al altar lució la presentadora con este fabuloso y ceñido vestido blanco. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Dakota Johnson Dakota Johnson, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Sobria y elegante lució la actriz con este conjunto negro de pantalón y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Jackie Guerrido Jackie Guerrido, look del dia Credit: Instagram/Jackie Guerrido La presentadora posó para sus seguidores con este set naranja de minifalda, camisa y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodriguez Nos encantó este falda a rayas que la presentadora combinó con un crop top morado y sandalias atadas al tobillo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lea Michele Lea Michele, llook del dia Credit: David M. Russell/CBS via Getty Images Quedamos fascinadas con este fabuloso traje negro con delicadas aberturas y los hombros al descubierto, que portó la actriz. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para su acostumbrado segmento en Despierta América (Univision), la presentadora optó por este minivestido rojo estilo esmoquin. 8 de 9 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: David M. Russell/CBS via Getty Images La actriz llegó a la gala de los Tony Awards con este increíble traje negro strapless. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

