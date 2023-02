Adamari López decide vender su ropa ¿Por qué? La presentadora reveló su nuevo emprendimiento que beneficiará a su querida Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde sus atuendos en Hoy Día (Telemundo) hasta sus looks de la alfombra roja, Adamari López siempre marca tendencia y nos inspira con su estilo. Ahora, tendremos la oportunidad de conseguir algunas de sus piezas para nuestros propios guardarropas. En un video de Facebook Live junto a Carlitos Perez-Ruiz, su gran amigo que la ayuda en todo lo que se trate de la organización, la puertorriqueña anunció: "Voy a tener otro emprendimiento… para mí, pero también para Alaïa". Resulta que desde su pérdida de peso, Adamari no ha logrado deshacerse de muchas de las piezas que usaba en aquel entonces, así que se la va ha ofrecer a sus fans y a las amantes de la moda. "[Voy a abrir] una cuenta de Poshmark. No voy a volver a ese peso que tenía antes, entonces tengo un montón de ropa que son nuevas, que tienen etiqueta o que ya no me quedan", explicó, aclarando que la mayoría de las piezas son talla Large. "Las voy a vender económicas, no importa lo que diga el ticket de precio, voy a buscar una manera que puedan adquirir cosas buenas", siguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué hará con los ingresos? La presentadora reveló que apoyarán dos causas importantes para ella: las organizaciones benéficas y el futuro de su hija. "De cada dolar, 25 centavos irán a una entidad benéfica y 70 centavos se los vamos a ir ahorrando [a Alaïa] así cuando ella sea grande, tiene un dinerito guardado para sus estudios," explicó. Aunque todavía no ha lanzado la tienda, puedes prepararte para conseguir algunas piezas bajando el app de Poshmark, el sitio web en donde puedes conseguir ropa ligeramente usada a buen precio o vender tus propias piezas.

