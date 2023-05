Adamari López muestra lo que lleva en su cartera ¡y parece una farmacia sin fin! La puertorriqueña luce el mismo bolso desde hace meses por no cambiar todas sus pertenencias de sitio y es que con todo lo que hay dentro... ¡parece Mary Poppins! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Podemos pensar que las celebridades, cuando nos muestran sus fabulosos clósets, con las estanterías llenas de carteras se cambian a diario de modelo, para combinar con sus atuendos y lucir siempre a la última moda. Pero por muy famosas que sean, son humanas y se acaban a acostumbrando a la comodidad de un bolso que les funcione sin tener que cambiar cada día el contenido de una cartera a otra. Al menos eso se la pasa a Adamari López. Con el buen humor que le caracteriza, la puertorriqueña compartió en Facebook cómo estaba en su guardarropa eligiendo bolsa, cuando decidió mostrar la que más usa, según ella la que ha lucido los últimos meses, y todo lo que carga dentro. Adamari vacía su cartera Credit: Facebook Se trata de una tote bag de la firma francesa Goyard, con su característico estampado geométrico en azul marino. Un bolso que, dependiendo del tamaó y diseño, puede alcanzar los $5,000, pues se fabrican a mano en Francia con materiales de primera calidad, y en el que la actriz y presentadora tiene suficiente espacio para meter todo lo que ella y su hija necesitan para hace frente a su día a día. "He hecho una subdivisión porque salir con esto puede ser una pesadilla", explicó la mamá de Alaïa cuando comenzó a sacar cosas de su bolso como un cargador de teléfono o una bufanda "porque siempre tengo frío". Adamari vacía su cartera Credit: Fcebook Para ayudarle a mantener el orden dentro del bolso, López usa pequeños neceseres en el que agrupar sus posesiones. "La bolsita de la bolsita con otro cargador, perfume que ya no tiene , chapstick porque me gusta tener los labios hidratados, hilo dental, perfumito, perfumito…", añadió la actriz, quien acaba de celebrar su 52 cumpleaños, demostrando que va preparada para cualquier evento. La emprendedora porta también toallas húmedas y un sinfín de servilletas, pues según explicó se las va guardando. "Otra bolsita con más cositas: pasta de dientes, Tylenol, más servilletas… muchas cositas, no se las voy a enseñar", comentó mirando pícara a la cámara. Adamari vacía su cartera Credit: Facebook Después, para sorpresa de todas sacó ¡otra cartera! "Otra cartera dentro de la cartera, y últimamente es la mía favorita porque también me cabe de todo, pero es más práctica", dijo mostrando un bolso blanco de menor tamaño. "Realmente es de Alaïa porque yo a veces le robo también sus cosas. Aquí es donde está el wallet, y los espejuelos porque si no no veo, las llaves, otro chapstick, [un frasquito] para limpiarme la manos con alcohol, gotitas de ojos porque últimamente se me resecan, tengo curitas, parece ser que me gané algo de la lotería de la Florida, muchos bolígrafos, dulces de Alaïa, llavero de Alaïa sin llave, marcadores, más papelitos… en fin muchas cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al más puro estilo Mary Poppins sacando cosas de su bolso, como en la mítica película que la niñera extraía un paraguas, una planta y hasta una lámpara prendida de su pequeña maleta, la puertorriqueña preguntó a sus seguidoras "¿Ustedes qué guardan en la cartera?". Muchas de sus admiradoras se sintieron identificadas con la presentadora afirmando que "todas las mujeres somos así" y compartieron que sus carteras también pesan "como bolsas de patatas", o son como "la mochila de Dora la exploradora" por todo lo que llevan dentro, llegando incluso a enumerar lo que cargan por precaución, desde auténticos botiquines con pastillas y gasas, a ropa interior. También fueron varias las que alabaron el clóset de Adamari "pensaba que era una tienda", le escribieron y es que con motivo del video tuvimos la oportunidad de echar una miradita al amplio espacio donde guarda ordenada su ropa y accesorios. ¿¡A quién no le gustaría tener ese guardarropa!?

