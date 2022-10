El look del día - octubre 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Adamari López Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Adamari López y Meghan Markle son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Meghan Markle Meghan Markle Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la duquesa cuando estaba de compras con este sencillo jumpsuit strapless, sandalias planas y fedora marrón. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz y empresaria mexicana mostró su increíble figura con este ceñido vestido rojo que complementó con botas con estampado animal. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Adamari López 3 de 10 Ver Todo Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Instagram/Marisol González Con este coqueto y sexy look llegó la presentadora al estudio del show Cuéntamelo ya (Las estrellas). 4 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Para empezar a celebrar su cumpleaños, la empresaria eligió este sensual vestido blanco de encaje que dejaba ver su ropa interior. 5 de 10 Ver Todo Kika Edgar <p>Para asistir a una velada en la Ciudad de México, la actriz optó por este look de palazzos negros, top de cuello alto y abrigo estampado. </p> Para asistir a una velada en la Ciudad de México, la actriz optó por este look de palazzos negros, top de cuello alto y abrigo estampado. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó su elegante chaqueta crema con jeans acampanados, correa con estampado animal y zapatos de punta. 7 de 10 Ver Todo Janelle Monáe Janelle Monae Credit: on Kopaloff/Getty Images Muy cool lució la artista con este total look de cuerpo. 8 de 10 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Cortesía:TelevisaUnivision Quedamos enamoradas de este fabuloso traje plateado con cutouts que lució la presentadora en la más reciente edición de Mira quién baila (Univision). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Roselyn Sánchez Roselyn Sanchez Credit: Cortesía: TelevisaUnivision Regia y elegante lució la actriz con este fabuloso traje rojo de un solo hombro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

