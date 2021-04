El minivestido con el que Adamari López arrasó en los Latin American Music Awards 2021 La presentadora puertorriqueña no dejó indiferente a nadie a su paso por la alfombra de esta importante premiación que transmitió este jueves la cadena Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de 30 estrellas de la música se dejaron ver este jueves sobre el escenario de los Latin American Music Awards 2021 de Telemundo, pero ninguna logró eclipsar a Adamari López. Más bella y delgada que nunca, la carismática conductora puertorriqueña acaparó todas las miradas de los asistentes a su paso por la alfombra del evento con un sexy minivestido negro strapless de Augusto Manzanares con el que dejó al descubierto sus bellas piernas. "Disfrutando en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2021. Gracias a mi equipo por hacer todo lo posible para que fuera parte de esta linda celebración", escribió la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) junto a un vídeo que compartió a través de su cuenta de Instagram en el que modela el sexy vestido que eligió para la ocasión. Adamari López Adamari López triunfa en los Latin American Music Awards | Credit: Mezcalent La grabación causó sensación en las redes sociales, llegando a superar en pocas horas el millón de visualizaciones y los 7 mil comentarios. "Preciosa, espectacular, como lo que eres: una estrella", escribió su compañera de trabajo y amiga Stephanie Himonidis al ver lo radiante que lucía la también actriz. Adamari López Adamari López triunfa en los Latin American Music Awards | Credit: Mezcalent "Demasiado bella", comentó por su parte la modelo y actriz Zuleyka Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja de Toni Costa no dejó indiferente a nadie con este look que le permitió mostrar la notable pérdida de peso que ha experimentado la conductora en los últimos meses. "Impresionante el cambio, simplemente hermosa", opinó una seguidora. "¿Y esas piernotas tan bellas?", se preguntó otra persona. No hay duda de que Adamari brilló como la estrella que es.

