Mira todos los tratamientos de belleza que se hizo Adamari López en dos días La presentadora ha creado una rutina para consentirse y ponerse más bella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los faciales ya se han vuelto parte de la rutina de belleza de Adamari López. Y es que ahora que está soltera, la presentadora se está dedicando a ella, cuidando su cuerpo y también su piel. Es por eso por lo que López ha declaro sus lunes, como lunes de consentimiento, un día para mimarse, darse tiempo para ella y probar los tratamientos más innovadores del mundo de la belleza. Este lunes la querida presentadora regresó a Vali Spa para hacerse un facial, esta vez para desintoxicar la piel, hidratarla y dejarla con ese glow saludable que tanto nos gusta. "Te voy a hacer un facial detox. Al igual que nosotros trabajamos para hacer un detox en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, también tenemos que hacer fáciles detox especiales", explicó la experta en una de las historias que publicó López. "Tengo una nueva línea espectacular que las invito a probarla porque es genial para desintoxicar, para proteger, para reparar la piel de todos los contaminantes del ambiente y más tú Ada que te maquillas tanto. Este facial fue creado para ti, para limpiarte los poros, para desintoxicarte y para darte ese glow". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas Credit: Cortesía Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas Credit: Cortesía Eso sí, el consentimiento no terminó ahí porque la presentadora se fue a seguir mimándose también el martes. Y es que la vimos en Mela Beauty Studio retocándose las cejas, las cuales le quedaron espectaculares. Y como si eso no fuera poco, también se fue a su estilista de cabecera para teñirse el raíces que, según ella mismo dijo, ya estaban llenas de canas. Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas Credit: Cortesía Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas Credit: Cortesía Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas Credit: Cortesía No cabe duda de que la también actriz se está dedicando a ella y ese esfuerzo se está notando cada día más. ¡Sigue así Ada!

