Descubrimos el tratamiento que se hace Adamari López para tonificar los glúteos Lo mejor de todo es que Mariana Seoane también lo ama y lo usa para combatir la celulitis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando del cuidado de la piel y la figura se trata, existen muchas alternativas para que las mujeres se mantengan en óptimas condiciones, sin necesidad de someterse al bisturí. Para la piel existen innumerables y efectivos faciales que la revitalizan y la dejan luciendo más fresca que nunca. De igual manera, existen diversos tratamientos que ayudan a combatir la celulitis, a reducir pulgadas y hasta a darle mejor forma a las curvas. Son precisamente muchos de esos procedimientos por lo que muchas famosas optan para mantener su figura. Uno de esos tratamientos es la maderoterapia, uno que se está volviendo popular entre varias de nuestras artistas favoritas, entre ellas Mariana Seoane y Adamari López. Nos dimos cuenta de este secreto gracias a la historia que publicó López en su cuenta de Instagram en la que se le ve acostada en una camilla y recibiendo masajes de manos de una de las expertas del Golden Girls Spa, ubicado en Miami. "Día de definición de pierna y glúteo", dice la presentadora en el video. "Me están matando. Amo Golden Girls [Spa]". En la publicación se puede apreciar que López está recibiendo el popular tratamiento con maderas especiales que se frotan en diferentes partes del cuerpo para moldear y reducir, al igual que para mejorar la apariencia de la celulitis. Un procedimiento ideal para la presentadora, ahora que ha bajado bastante de peso y busca mantener su piel tonificada. Este es uno de los tratamientos más populares del spa y no dejan de promocionarlo como una excelente alternativa para mejorar la figura. Maderoterapia Credit: Instagram/Golde Girls Spa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN adamari lopez, tratamiento para los gluteos Credit: Instagram/Adamari López adamari lopez, tratamiento para los gluteos Credit: Instagram/Adamari López En otro video nos percatamos que Seoane también es fanática de este tratamiento, el cual se está realizando en el mismo spa, para combatir la celulitis. Durante el procedimiento, La cantante mexicana también expresó que le dolía, aunque aseguró que le gustaba, y si bien se nota que no la está pasando muy bien, la cantante aguanta como toda una campeona. Mariana Seoane Credit: Instagram/Mariana Seoane Al parecer, ahora que López y Seoane están trabajando juntas en Así se baila (Telemundo), están compartiendo sus secretos de belleza. ¡Qué bien chicas!

