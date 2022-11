El novedoso tratamiento que usa Adamari López para rejuvenecer rostro y cuello La conductora compartió su "lunes de consentimiento" y probó una nueva técnica para dejar el cutis suave y uniforme. ¡Ahora parece una jovencita! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya sabemos que a Adamari López le gusta cuidarse y consentirse. Y es que partir de los 50 años, además de utilizar productos cosméticos de calidad con ingredientes efectivos, llevar una vida sana con una alimentación saludable y hacer ejercicio con regularidad, no está mal recurrir a la tecnología para que nos eche una manita. La puertorriqueña, quien está hecha toda una fashionista, no tiene secretos para con sus seguidores y a menudo comparte los tratamientos a los que se somete para verse mejor, ya sea para reparar la flacidez de su estómago, una visita al salón de peluquería o lo último en técnicas rejuvenecedoras para el rostro. Después de una ajetreados días festivos, en los que celebró Acción de Gracias rodeada de amigos y que aprovechó para colocar ya su decoración navideña, la mamá de Alaïa realmente necesitaba un descanso. Sin temor a probar nuevas técnicas, como la carboxiterapia, la conductora se pone en manos de su esteticista en un centro de belleza de Miami en sus "lunes de consentimiento". Adamari López tratamiento rejuvenecer rostro y cuello Credit: Instagram Esta semana quiso centrarse en el rostro y el cuello. "Estaba aguantando este tratamiento y esta nueva tecnología que nos ha llegado para hacértelo a ti", comenta la profesional Valentina Algarra. "Se llama radiofrecuencia con microagujas, es especial para lo que necesitamos continuar trabajando en tu piel porque usa dos tecnologías que son microneedle y radiofrecuencia para estirar, rejuvenecer, sirve para marcas de acné, devolver el glow, estimular los fibroblastos que traigan colágeno y elastina a tu piel. Una maravilla de tratamiento". Adamari López tratamiento rejuvenecer rostro y cuello Credit: Instagram Después, sobre la camilla, la puertorriqueña compartió el momento en el que le pasaban el dispositivo por el rostro. "¿Te duele Ada?", pregunta la esteticista. A lo que López responde que no. "Esto lo que hace es que a través de una succión, la aguja entra, una agujita mínima, y emite la radiofrecuencia, que es el calor, a las capas profundas de la piel estimulando los fibroblastos, encargados de traer el colágeno y la elástina que vamos perdiendo con el pasar los años", explica Algarra. Adamari López tratamiento rejuvenecer rostro y cuello Credit: Instagram "En este momento estamos trabajando para la flacidez de la piel, [de manera] super suavecita" continúa la especialista. "Ada tiene un cutis bellísimo sin cicatrices ni nada". Al terminar, la también actriz disfruta de un masaje en la cara, mientras le aplican un suero reparador después de una mascarilla, y podemos apreciar que le quedó el rostro como el de una jovencita, suave y sin arrugas. Adamari López tratamiento rejuvenecer rostro y cuello Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También usó la técnica en el vientre, donde aún lucía la mascarilla necesaria tras el tratamiento. ¿Te gustaría probarlo?

