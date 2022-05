Adamari López le hace un cambio total a su rostro con un nuevo tratamiento para las cejas La presentadora se fue hasta el Mela Beauty Studio, en Miami, para realizarse el innovador y efectivo procedimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cejas se han vuelto una parte esencial a la hora de hacerte el maquillaje. Ningún look está completo sin tener unas cejas bien definidas y perfectamente pulidas. Ahora bien, hacer que luzcan perfectas y en armonía con el maquillaje no es nada fácil. Lo primero que hay que hacer es sacarlas y definirlas bien. Si no lo puedes hacer tú, bebes buscar un experto. Luego necesitas un producto que te ayude a darles el toque final. Eso sí, para que las chicas que prefieren no pintarlas y arreglarlas a diario, también hay procedimientos que dan increíbles resultados. Eso mismo es lo que hizo Adamari López, quien revivió sus cejas con el popular tratamiento brow lamination con Melanie Jovanovic, de Mela Beauty Studio, en Miami. Este nuevo e innovador procedimiento consiste en la aplicación de una keratina, especial para las cejas para que estas luzcan más definidas, separadas y abundantes, dándole al rostro un efecto de lift y frescura muy natural. "Hola mi gente linda. Aquí estoy consintiéndome un poquito, haciéndome el brow lamination dónde Mela", dijo la presentadora en unas historias que publicó en su cuenta de Instagram. "Ahorita les muestro cómo quedó. A mí esto me encanta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez, cejas Credit: Instagram/Adamari López adamari lopez, cejas Credit: Instagram/Adamari López adamari lopez, cejas Credit: Instagram/Adamari López La presentadora luego mostró el resultado y la verdad es que sus cejas ahora lucen espectaculares y le dan otro aire al su rostro. Incluso hasta luce más juvenil y moderna. ¡Nos encanta!

Adamari López le hace un cambio total a su rostro con un nuevo tratamiento para las cejas

