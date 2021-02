Close

¡Puro músculo! Adamari López transforma su cuerpo y el resultado es espectacular La conductora puertorriqueña no se salta ni uno de sus entrenamientos físicos y su figura (y su salud) han notado el cambio. ¡Tremendas curvas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si de algo puede presumir Adamari López, además de ser una mami, mujer y trabajadora de diez, es de su fuerza de voluntad inquebrantable. Decidida a verse y, sobre todo, sentirse bien, arrancó una rutina de entrenamiento que ya ha dados sus frutos en su figura. La puertorriqueña siempre se ha caracterizado por lucir unas curvas de lo más sensuales y peligrosas, pero en los últimos tiempos se han visto más definidas gracias al ejercicio físico. ¡Menudo cuerpazo se gasta Adamari! Los resultados ya saltan a la vista y así los dejó ver la propia protagonista en su última sesión junto a su entrenadora Jocelyn Trochez. Esta vez tocaba piernas y glúteos, dos partes de su cuerpo que lucen en plena forma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Adamari López | Credit: Facebook/Adamari López Para los interesados en seguir esta rutina y, como ella, mejorar no solo su físico sino especialmente su salud y estado de ánimo, Adamari compartió su entrenamiento generosamente. Para la también actriz de 49 años no solo se trata de tener un cuerpo delgadísimo porque sí, lo más importante es estar en buena forma física para estar saludable, tener energía y, por tanto, una mejor calidad de vida. Ella lo está cumpliendo con creces y para prueba un botón. Adamari se ve y se siente mejor que nunca y ese es el mejor tip de belleza de cualquier mujer. ¡Felicidades!

